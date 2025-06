Steijn vertelt in twee woorden wat hij moet doen om in Oranje te komen

wanhoopt niet, nu hij opnieuw buiten de boot is gevallen bij het Nederlands elftal. De topscorer van het afgelopen Eredivisie-seizoen reageert nuchter op de vraag wat hij nog meer moet doen om een kans te krijgen bij Oranje.

“Geduld hebben”, luidt het heldere antwoord van Steijn in gesprek met FCUpdate. “Ik moet gewoon doorgaan met waar ik mee bezig ben. Ik moet geduld hebben en me blijven ontwikkelen. Wanneer er een moment is, gaat het vast komen.”

Zijn vader Maurice Steijn toont begrip voor bondscoach Ronald Koeman. “Ik heb de bondscoach hoog zitten en die heeft ook keuze uit heel veel goede middenvelders. Maar ik had wel verwacht dat hij er deze keer misschien bij zou zitten.”

'Steijn hoort absoluut in Oranje'

Toch gaan er veel stemmen op om Steijn een kans te geven. Een daarvan is die van viervoudig Oranje-international Glenn Helder. “Hij had absoluut bij het Nederlands elftal moeten zitten”, stelt de voormalig buitenspeler in gesprek met FCUpdate. “Al is het alleen maar om hem te belonen voor zijn topscorerstitel in de Nederlandse competitie. Ik vind dat het Nederlands elftal daar ook altijd mee verbonden moet zijn.”

“Wees blij dat er nog zo’n pareltje in Nederland speelt. Je moet hem dan ook belonen”, vindt Helder. “Het is niet alleen omdat hij topscorer is, maar vooral omdat hij zich daadwerkelijk heeft ontwikkeld. Dan verdient hij gewoon een plek in het Nederlands elftal. Als bondscoach steun je daarmee ook het Nederlands voetbal. Als hij nou geen bal zou kunnen raken en het verschil met zijn concurrenten, dan had ik het kunnen begrijpen."

Het is de vraag of Steijn wel een kans had gekregen als hij deze prestaties had bewerkstelligd bij een topdrieclub. Maar, zo zegt Helder desgevraagd: “Ik weet zeker dat Koeman niet neerkijkt op andere clubs, ook niet op Twente. Maar hij is wel heel loyaal naar zijn spelers. Als je gepresteerd hebt onder hem, dan heb je altijd voorrang. Dat is wel gebleken met zijn selecties.”

Steijn sloot het seizoen af met 27 goals, waarvan 3 in de play-offs om Europees voetbal. Daarmee eindigde hij afgetekend op de koppositie van het topscorersklassement. Wat is zijn geheim? “Het is gewoon een kwaliteit van mij, dat ik altijd loer op goals en in de zestien ben. Daar ben ik dagelijks mee bezig. Het is niet verrassend dat ik goals maak, maar ik had van tevoren misschien niet kunnen denken dat het er zoveel zouden zijn.”

Steijn: 'Goede gesprekken met Van Persie'

Volgend seizoen mag Steijn het laten zien bij Feyenoord, al wordt het niet eenvoudig om zijn doelpuntenproductie te herhalen. “De enige boodschap die ik heb voor de Feyenoord-supporters, is dat ik keihard ga werken en er onwijs veel zin in heb. Eén ding dat zeker is, is dat ik daar ook goals ga maken.” Steijn heeft al een goed gevoel bij zijn nieuwe club, waar twee oude bekenden spelen. “Ik heb contact gehad met Gijs Smal en Ramiz Zerrouki. Ook met de trainer heb ik goede gesprekken gehad, anders maak je zo’n keuze niet.”

