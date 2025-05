Beste Eredivisie-speler voetbalt volgens Theo Janssen niet bij PSV of Ajax

De beste speler van de Eredivisie voetbalt volgens Theo Janssen niet bij PSV of Ajax. De analist onthult bij Studio Voetbal dat hij Feyenoord-aanvaller de beste van de Eredivisie vindt. In de ogen van Janssen heeft de 24-jarige Braziliaanse buitenspeler grote stappen gemaakt

Nu het knotsgekke seizoen in de Eredivisie, waarin PSV tóch nog kampioen werd, komen de diverse lijstjes ook weer ter sprake. Een van de onderwerpen is de vraag wie de beste speler van de Eredivisie is. Studio Voetbal-presentator Sjoerd van Ramshorst legt deze vraag tijdens de uitzending dan ook bij Janssen neer. "Paixão”, antwoordt hij kort maar krachtig.

“Als ik kijk naar wat hij gepresteerd heeft in de afgelopen jaren en dan dit jaar, dan vind ik dat hij hele grote stappen heeft gemaakt. Met fantastische goals, fantastische assists. Hij was gewoon de bepalende speler binnen Feyenoord. Alles draaide om hem", licht de voormalig middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax toe.

“Natuurlijk hebben ze met Hwang nog een speler die ook iets extra’s ging brengen op een gegeven moment. Maar als het even tegenzit, of zat, dan was hij diegene die Feyenoord er eigenlijk doorheen trok", gaat Janssen verder over de linksbuiten van Feyenoord die dit seizoen in de Eredivisie goed was voor liefst zestien goals en veertien assists in 34 wedstrijden.

Janssen houdt rekening met vertrek Paixão bij Feyenoord

Janssen verwacht niet dat Paixão te houden is voor Feyenoord. “Nee, die gaat weg. Die moeten ze ook verkopen”, stelt de analist. Ook Van Hooijdonk verwacht een zomers vertrek van de Braziliaanse rechtspoot. “Zeker. Het is het derde jaar. Hij heeft een prima ontwikkeling doorgemaakt. Jong opgepikt en dan doorverkopen”, voegt hij tot besluit toe.

