Hans Nijland spuwt zijn gal: 'Dit valt volstrekt niet serieus te nemen'

Hans Nijland spuwt in zijn column in het Dagblad van het Noorden zijn gal over het WK voor clubteams, dat medio juni met een compleet nieuwe opzet van start gaat in de Verenigde Staten. De oud-directeur van FC Groningen hekelt onder meer het 'ondoordachte kwalificatieproces' dat door de FIFA is gehanteerd om het deelnemersveld vast te stellen.

Aan het toernooi nemen niet minder dan 32 clubs deel. De twaalf Europese clubs die mee mogen doen om de gigantische prijzenpot - voor de winnaar ligt naar verluidt een kleine 15 miljoen euro klaar - zijn aangewezen op basis van hun prestaties in de Champions League en hun positie op de UEFA-coëfficiëntenranglijst. Zo kon het dus gebeuren dat naast Manchester City en Real Madrid ook clubs als Juventus, Benfica, FC Porto, Chelsea en zelfs Red Bull Salzburg zich mogen opmaken voor een lucratief seizoenstoetje. Ajax greep als nummer dertien van de plaatsingslijst maar nét naast een startbewijs.

Het toernooi lijkt in Nederland nauwelijks te leven. "Ik ken geen voetballiefhebber die ernaar uitkijkt", stelt Nijland dan ook vast in zijn column. "De landskampioenen van Italië, Engeland en Spanje, te weten Napoli, Liverpool en Barcelona zijn er niet bij. Bizar! Een ondoordacht kwalificatieproces dus", aldus de man die in 2024 een gooi naar het KNVB-voorzitterschap deed.

"Het WK voor clubteams is een commercieel geforceerd gedrocht", vervolgt de oud-directeur van FC Groningen zijn relaas. "Voor de fans is het niet aansprekend en voor de spelers, die al een lang seizoen achter de rug hebben, is het een enorme aanslag op het lichaam. Kortom, het toernooi valt volstrekt niet serieus te nemen", besluit Nijland.

