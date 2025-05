WK voor clubs: niet op tv, wel hier gratis te bekijken

Het wereldkampioenschap voor clubs in de zomer van 2025 zal in Nederland niet via de reguliere televisiekanalen te bekijken zijn. Geen enkele Nederlandse omroep heeft de uitzendrechten; in plaats daarvan ligt de exclusieve broadcast bij de online streamingdienst DAZN.

Dit streamingplatform heeft van FIFA de wereldwijde rechten verkregen en zendt alle 63 wedstrijden van het toernooi live uit, volledig gratis voor alle kijkers. Voor Nederlandse voetbalfans betekent dit dat het prestigieuze toernooi uitsluitend online te volgen is – maar dan wel zonder extra kosten of betaalmuur. Het WK vindt plaats tussen 14 juni en 13 juli.

Waarom het WK voor clubs niet op tv komt

De deal tussen FIFA en DAZN is uniek: DAZN profileert zich als het globale thuisfront van het WK voor clubs en biedt de duels kosteloos aan om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. In sommige landen worden wel subdeals gemaakt (zo heeft het Britse Channel 5 bijvoorbeeld een aantal wedstrijden bemachtigd via een sublicentie), maar in Nederland is daar voorlopig geen sprake van. DAZN heeft de mogelijkheid om sublicenties te verlenen aan lokale zenders, maar tot nu toe heeft geen Nederlandse tv-zender de rechten verworven. Het toernooi blijft dus in Nederland exclusief op de streamingdienst te zien, wat afwijkt van traditionele WK’s waarbij doorgaans publieke of commerciële omroepen uitzenden.

Hoe kijk je naar het WK voor clubs?

Om het WK voor clubs 2025 te volgen, kunnen Nederlanders eenvoudig terecht bij DAZN via internet. De dienst is beschikbaar op diverse apparaten: je kunt de DAZN-app downloaden op smartphones, tablets of smart-tv’s, of via de webbrowser op een computer kijken. Eenmaal geregistreerd heb je direct toegang tot de livestreams. Het aanmaken van een account is gratis en vergt enkel een e-mailadres; een betaald abonnement is niet nodig om de Club World Cup-wedstrijden te kunnen zien. Wie de app installeert en een gratis account aanmaakt, kan alle wedstrijden in HD-kwaliteit streamen. Bestaande DAZN-abonnees hoeven uiteraard niets extra’s te doen, maar ook nieuwe gebruikers kunnen zonder enige betaling kijken.

Voorwaarden en toegankelijkheid

Er zijn vrijwel geen restricties verbonden aan het bekijken van het toernooi via DAZN. Omdat de rechten door DAZN wereldwijd zijn veiliggesteld, worden de streams in principe niet geo-geblokkeerd; fans in Nederland kunnen dus zonder omwegen inschakelen. De uitzendingen zijn in meerdere talen beschikbaar (met in elk geval Engels commentaar), wat bijdraagt aan een internationaal bereik – een Nederlandse audiostream is vooralsnog niet bevestigd. Ook na de live-uitzending hoeven fans niets te missen: alle duels blijven tot dertig dagen na afloop on-demand op het platform terug te kijken, en na elke speelronde verschijnt een highlightsporgramma. Samengevat is het FIFA WK voor Clubs 2025 voor Nederlandse kijkers uitsluitend via DAZN te volgen, maar dankzij deze opzet wel geheel gratis en flexibel te bekijken, ongeacht plaats of tijd.

Welke clubs doen mee aan het WK?

Het WK voor clubs 2025 kent een recordaantal van 32 deelnemende clubs uit alle continenten, verdeeld over acht groepen. Vanuit Europa zijn twaalf topclubs aanwezig, waaronder Champions League-winnaars Manchester City, Real Madrid en Chelsea. Ook Bayern München, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Juventus, Porto, Benfica en Red Bull Salzburg hebben zich gekwalificeerd via hun prestaties in de Champions League en de UEFA-coëfficiëntenranglijst.

Zuid-Amerika wordt vertegenwoordigd door zes clubs: Palmeiras, Flamengo, Fluminense en Botafogo uit Brazilië, en de Argentijnse grootmachten River Plate en Boca Juniors. Vanuit Noord- en Midden-Amerika zijn Monterrey, Seattle Sounders, Pachuca en Inter Miami (als gastlandvertegenwoordiger) van de partij. Ook spelen Los Angeles FC en Club América nog een beslissende play-off om het laatste ticket.

Afrika stuurt vier teams: Al Ahly (Egypte), Wydad Casablanca (Marokko), Espérance de Tunis (Tunesië) en Mamelodi Sundowns (Zuid-Afrika). Azië is vertegenwoordigd door Al Hilal (Saoedi-Arabië), Urawa Red Diamonds (Japan), Al Ain (Verenigde Arabische Emiraten) en Ulsan HD (Zuid-Korea). Oceanië wordt vertegenwoordigd door Auckland City uit Nieuw-Zeeland.