Deco in de bres voor fel bekritiseerde De Jong na 'onrechtvaardige' behandeling

is in het verleden onrechtvaardig behandeld, toen er consternatie was over zijn hoge salaris. Dat stelt Deco, sportief directeur van FC Barcelona, in gesprek met RAC1. Volgens de Portugees van De Jong er niets aan doen dat hij verdient wat hij verdient.

De Jong maakte in de zomer van 2019 de overstap van Ajax naar FC Barcelona voor een duizelingwekkend bedrag van 86 miljoen euro. De Oranje-international wist bij de Catalanen direct zijn stempel te drukken, maar deelde de laatste jaren in de malaise. Hij werd dan ook in de voorbije jaren vaak naar de uitgang geschreven door de Spaanse media, mede door de financiële situatie bij FC Barcelona. De Jong zou te veel verdienen bij FC Barcelona.

Voorzitter Joan Laporta heeft de inmiddels 27-jarige middenvelder meermaals onder druk gezet om salaris in te leveren, terwijl ook supporters zich steeds meer begonnen te roeren inzake De Jong. Vorig jaar februari was de maat vol voor de rechtspoot en kwam het tijdens een persconferentie tot een uitbarsting. "Ik ben een beetje boos over wat de pers de laatste tijd schrijven. Er komen dingen naar buiten, die niet waar zijn. Ik begrijp niet waarom de media dingen schrijven die leugens zijn. Er worden heel veel dingen geschreven, die niet waar zijn. Het is echt een beetje gênant", sprak De Jong destijds.

De Jong heeft nog een contract tot medio 2026 bij FC Barcelona en gaat dus zijn laatste jaar in. Voor de Catalaanse club de reden om de onderhandelingen weer op te starten. Deco wil voor die tijd de lucht nog even klaren inzake De Jong. "We moeten stoppen met praten over het verleden. De Jong kan er niets aan doen, dat hij verdient wat hij verdient", is de oud-voetballer, en tegenwoordig sportief directeur van FC Barcelona, duidelijk.

"Hij heeft op alle vlakken een stap gezet richting wat wij als club van hem verwachten, maar het allerbelangrijkste is zijn toewijding. Hij is betrokken. Wat mij betreft is hij onrechtvaardig behandeld. Mensen begrijpen het contract niet, maar het is ook geen onderwerp om over te praten, want dat is respectloos tegenover de spelers", gaat Deco verder.

FC Barcelona wil De Jong graag behouden

Laporta, die De Jong eerder graag zag vertrekken, is inmiddels ook helemaal bijgedraaid. De voorzitter hoopt dat de club het contract van de oud-Ajacied snel zal verlengen. Iets wat Deco ook hoopt. "De Jong is een speler die we graag behouden voor de toekomst, en als we tot een overeenkomst kunnen komen, dan doen we dat", aldus de voormalig middenvelder van FC Barcelona. "Tot nu toe zijn we er nog niet direct op ingegaan. We hebben nog niet over de voorwaarden gesproken."

