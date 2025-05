Barcelona komt met groot nieuws over succestrainer Hansi Flick

Hans-Dieter Flick heeft zijn contract als trainer van FC Barcelona verlengd tot medio 2027. Dat maakt de werkgever van woensdagavond bekend.

De zestigjarige Flick werkte in het verleden onder meer bij de Duitse voetbalbond (als assistent-bondscoach, sportief directeur en later als bondscoach) en bij Bayern München, waarmee hij zijn huidige club in 2020 op een legendarische 8-2 nederlaag trakteerde. De Duitser tekende afgelopen zomer een tweejarig contract bij Barcelona. In zijn debuutjaar leidde de Flick de Catalanen naar drie hoofdprijzen: de landstitel, de Copa del Rey én de Supercopa. In de eindstrijd van die laatste twee toernooien rekende Barça op spectaculaire wijze af met aartsrivaal Real Madrid, dat met respectievelijk 3-2 en 2-5 werd verslagen.

Op de clubsite spreekt Barcelona dan ook van een 'memorabel eerste seizoen' onder Flick. "Hij heeft de fans in zijn eerste jaar om meerdere redenen blij gemaakt: met het geloof dat hij het team heeft gegeven, met de epische comebacks en met zijn prijzen", schrijven de Catalanen, die stellen dat de club onder de Duitser weer is uitgegroeid tot 'een gevreesde rivaal in Europa'. Onder Flick heeft Barcelona dit seizoen 43 van de 54 gespeelde wedstrijden gewonnen. Dat komt neer op een winstpercentage van 73 procent, waarmee hij het beste debuutseizoen doormaakt sinds Luis Enrique. De huidige trainer van Paris Saint-Germain leidde de club in het seizoen 2014/15 naar winst in 83 procent van de gespeelde wedstrijden.

HANSI FLICK 2027 💙❤️ pic.twitter.com/U8u0cQFOKq — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2025

