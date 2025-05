Lofzang voor bescheiden Lamine Yamal: 'Heeft hij nooit om gevraagd'

heeft zich bescheiden opgesteld in de contractonderhandelingen met FC Barcelona. Dat onthult sportief directeur Deco in gesprek met het Spaanse Sport. De oud-voetballer is onder de indruk van de houding van de zeventienjarige superster, iets wat je zelden meemaakt.

Yamal kent een uitzonderlijk seizoen bij FC Barcelona, zo was hij in 54 officiële wedstrijden goed voor liefst achttien doelpunten en 25 assists. Ongekende cijfers voor een voetballer van zijn leeftijd. Bij de Catalanen heeft de negentienvoudig Spaans international nog een contract tot medio 2026, waardoor de club het contract graag wil openbreken met een bijbehorende salarisverhoging. Yamal zelf heeft echter nooit wat geëist in die onderhandelingen, vertelt Deco.

"Lamine heeft persoonlijk nooit gevraagd om de best betaalde speler van de selectie te zijn", aldus de Portugees tegenover Sport. "Wij hebben gesprekken met zijn zaakwaarnemers en dat is niet Lamine's prioriteit. Voor hem is het belangrijk om in een gunstige omgeving te zitten. Natuurlijk moet zijn contract aangepast worden aan de realiteit, maar dat is geen eis van zijn kant."

Voorzitter Joan Laporta vertelde eerder al dat hij snel contractnieuws verwacht inzake Yamal. Deco sluit zich daarbij aan en geeft te kennen dat de onderhandelingen de goede kant opgaan. Daarbij is hij onder de indruk van de houding van Yamal. "Ik zie bij hem een uitzonderlijke volwassenheid. Ik heb zelf een zoon van zijn leeftijd. We moeten van Lamine genieten, want zoiets maak je zelden mee. Hij is een speler die maar eens in de zoveel jaar opduikt, met zo'n persoonlijkheid, zelfvertrouwen en kwaliteit", vervolg hij lyrisch.

Het lijkt er in ieder geval op dat Yamal een fraai salaris tegemoet kan zien. "Voor mij maakt het niet uit of je zeventien, achttien of negentien bent. Een speler moet een eerlijk contract krijgen - en dat is wat we gaan doen", gaat Deco verder. "Moet hij de best betaalde zijn? Dat is niet belangrijk. Hij moet een van de belangrijkste spelers zijn. Hij moet zich goed voelen, gelukkig zijn, en wij ook. Er is geen betere plek om te zijn dan Barça", besluit de Portugees.

