Ronald de Boer wijst favoriet voor Ballon d'Or 2025 aan: 'Unieke prestatie'

Als het aan Ronald de Boer ligt gaat de Ballon d'Or dit jaar naar . Het nog altijd maar zeventienjarige wonderkind van FC Barcelona heeft in de ogen van De Boer een streepje voor op , die namens PSG en Frankrijk óók een geweldig seizoen doormaakt.

Yamal won vorig jaar nog de Golden Boy Award (voor beste speler onder de 21 op de Europese velden), maar wordt nú al gezien als kandidaat om de allerhoogste individuele prijs in het mondiale voetbal te winnen: de Ballon d'Or. Dembélé was afgelopen zaterdag echter - dit keer zonder zelf te scoren - een van de uitblinkers bij PSG, dat Internazionale in de Champions League-finale met maar liefst 5-0 vermorzelde.

Artikel gaat verder onder video

Vanavond (donderdag) staan beide vermeende Ballon d'Or-kandidaten in de halve finale van de Nations League tegenover elkaar. Tijdens de voorbeschouwing op Ziggo Sport vraagt presentator Noa Vahle aan oud-international Ronald de Boer wie van de twee hij als favoriet ziet. "Ik zegt toch Yamal", reageert de vroegere middenvelder. "Wat hij nu al zolang presteert... Dit seizoen kampioen, maar hij heeft eigenlijk een beetje pech gehad dat ze de finale van de Champions League niet hebben bereikt."

"Maar hij is zo beslissend geweest voor Barcelona, op deze leeftijd vind ik dat een unieke prestatie, wat hij al heeft laten zien", vervolgt De Boer. Vahle vraagt vervolgens of De Boer denkt dat het leeftijdsverschil (Dembélé is 28, dus elf jaar ouder, red.) een factor van belang zal zijn. "Dat weet ik niet, maar voor mijn gevoel geeft dat wel een beetje de doorslag. Als je dit kan laten zien op deze leeftijd verdien je een extra puntje, voor mij."

Indrukwekkende statistieken Yamal en Dembélé

Yamal speelde dit seizoen in alle competities 55 officiële wedstrijden voor FC Barcelona. Daarin was de tienersensatie goed voor achttien doelpunten en 25 assists. Dembélé was namens PSG direct betrokken bij nóg meer treffers: de Fransman scoorde in 49 wedstrijden maar liefst 33 keer en leverde tevens vijftien assists af.

Wie is jouw favoriet voor de Ballon d'Or 2025? Laden... 60.9% Lamine Yamal 19.6% Ousmane Dembélé 19.6% Anders, namelijk... 46 stemmen

