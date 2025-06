Verbazing om analyse Van Basten: ‘Vergelijk je hém nou met Cruijff?’

Marco van Basten heeft tijdens het Ziggo Sport-programma Rondo voor verbazing gezorgd bij presentator Wyste van der Goot met zijn analyse. Van Basten vergelijkt in het programma de speelstijl van met die van Johan Cruijff.

Zaterdagavond won Paris Saint-Germain voor het eerst in de geschiedenis de Champions League door Inter met 5-0 te verslaan. Dembélé was met zijn twee assists niet voor het eerst belangrijk dit seizoen. In de hele Champions League-campagne maakte de Fransman acht goals en gaf hij zes assists.

Khalid Boulahrouz is lovend over de voormalig Barcelona-speler tijdens de nabespreking van de finale bij Rondo. “Hij is zo volwassen geworden. In alles heeft hij zich verbeterd. Hij speelt als een valse spits. De action-man die hij was, die rol is echt toebedeeld aan Doué momenteel, of Kvaratskhelia.”

Van Basten vult aan: “Hij speelde een beetje zoals Johan vaak valse spits was.” Met verbazing in zijn stem vraagt Van der Goot: “Vergelijk je Dembélé nou met Cruijff?” “Nouja, de manier van spelen”, antwoordt de analist. “Johan kwam ook vaak in de bal als middenvelder.” Ruud Gullit valt Van Basten bij door te zeggen dat de vergelijking was met de manier van spelen van Cruijff, niet met Cruijff zelf.

