Van Basten geslacht door collega-analist na beschamend tv-optreden

Süleyman Öztürk is niet onder de indruk van Marco van Basten als analist. De huisanalist van Voetbal International kraakt de oud-topspits naar aanleiding van diens analyse bij Ziggo Sport rondom de Europa League-finale tussen Tottenham Hotspur en Manchester United (1-0).

Van Basten is een van de grote namen van Ziggo Sport en schoof woensdagavond als analist aan om de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester United te analyseren. Inhoudelijk gaf de oud-speler van het Nederlands elftal, Ajax en AC Milan echter niet thuis, constateert Öztürk. “Je zit naar de analyse te luisteren. Over Tottenham: niks. Over Manchester United: niks”, stelt Öztürk in een video-item op het YouTube-kanaal van Voetbal International.

“Dat hij spelersnamen vergeet, interesseert mij niet zo. Dat heeft iedereen weleens. Dat maakt me niet zoveel uit, echt niet. Maar voeg iets toe, ook al is het iets geks”, verzucht de journalist. Öztürk vervolgt. “Dat je denkt: jeetje, wat zeg jij nou? Ik vind Marco van Basten als analist beneden alle peil.”

Collega Pieter Zwart sluit zich daarbij aan. “Het was toch heel interessant geweest als hij een analyse had gegeven over Rasmus Højlund?”, werpt de hoofdredacteur van Voetbal International op. “Wat voor type spits is dat nou? En hoe zou je die moeten bedienen? Welke ballen krijgt hij niet? Welke loopacties maakt hij niet? Ik denk dat hij daar best dingen over kan zeggen die wij thuis niet zien. Maar hij lijkt mentaal soms af te haken.”

“Het is een voorbeschouwing van een uur en ik hoor niks”, haakt Öztürk in. “Het maakt mij niet uit, hè. Ik spoel dan lekker door. Ik kijk nooit live, want dan kan ik doorspoelen bij onzin.”

“Het gaat me er niet zozeer om wie daar aan tafel zit”, vervolgt Öztürk. “Ze moeten zelf doen wat ze willen, maar ik vind het jammer dat iemand die drie keer de Balllon d’Or heeft gewonnen bij zo’n finale zit alsof hij denkt: ik moet hier zitten. Ik krijg hier geld voor, maar ik heb er niet zoveel zin in. Dat vind ik op zich wel jammer.”

