Van Basten keihard: 'Dan sta je volledig voor lul'

Marco van Basten vindt dat de verliezer van de Europa League-finale tussen Tottnham Hotspur en Manchester United 'volledig voor lul staat'. Beide Engelse clubs maken een dramatisch seizoen door en staan in de Premier League diep in het rechterrijtje, maar kunnen hun jaar met het winnen van de Europa League tóch 'succesvol' afsluiten.

Met nog één afsluitende speelronde voor de boeg staan de beide Europa League-finalisten respectievelijk zestiende (Manchester United) en zeventiende (Tottenham Hotspur) op de ranglijst van de Premier League. Pijnlijk detail: United en Spurs vergaarden gezamenlijk (77) minder punten dan landskampioen Liverpool (83). Desondanks sluit een van beiden het seizoen af met een Europese hoofdprijs én een felbegeerd ticket voor de Champions League, dat klaar ligt voor de winnaar. Onder meer Arsène Wenger, voormalig Arsenal-manager, sprak daar overigens al schande van. De bovenste vijf van de Engelse competitie plaatsen zich immers ook al voor het miljardenbal, waarin het land volgend jaar dus met zes (!) clubs vertegenwoordigd zal zijn. "Prima als de winnaar zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League plaatst, maar niet de Champions League. Dit moet de UEFA herzien", aldus de Fransman.

Volg hier LIVE de Europa League-finale tussen Tottenham Hotspur en Manchester United

"Er komen zoveel dingen bij kijken", zegt oud-international Khalid Boulahrouz tijdens de voorbeschouwing bij Ziggo Sport. "Eer, prestige, maar nog belangrijker denk ik: het geld. De Champions League die je volgend jaar gaat spelen en de consequenties die daarbij komen kijken. Betere spelers willen dan komen, dus er is heel veel om voor te spelen." Van Basten haakt in: "Met deze wedstrijd kun je het hele seizoen, wat een drama is geweest, in één keer wegpoetsen. Dan kun volgend jaar met opgeheven hoofd aan een nieuw seizoen beginnen", aldus de drievoudig Ballon d'Or-winnaar. "Maar stel je voor dat je hem verliest, dan heb je dus helemaal niets", stelt presentator Wytse van der Goot vervolgens. "Dan sta je volledig voor lul, eigenlijk", beaamt Van Basten. "Beide clubs hangen al aan de rand van de afgrond."

Wie wint vanavond de Europa League-finale en daarmee het Champions League-ticket? Laden... 60.4% Tottenham Hotspur 39.6% Manchester United 91 stemmen

