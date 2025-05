LIVE Europa League | Opstellingen United en Spurs bekend, grote naam begint op de bank

De Europa League-finale gaat dit jaar tussen twee Engelse clubs: Tottenham Hotspur en Manchester United. Zij gaan in het San Mamés in Bilbao uitmaken wie er beslag legt op de Coupe UEFA en dus komend seizoen de Champions League ingaat. De finale, die onder leiding staat van de Roemeense scheidsrechter István Kovács, begint om 21.00 uur en is live te volgen in onderstaand liveblog.

Tottenham Hotspur en Manchester United kennen allebei een dramatische jaargang in de Premier League. De ploegen staan respectievelijk zeventiende en zestiende in de Engelse competitie. Om het seizoen nog een beetje glans te geven is winst van de Europa League dus noodzakelijk. Daarmee zal een van de Engelse grootmachten dus nog een plekje afdwingen in het miljardenbal.