Terugkeer naar Eredivisie lonkt voor Anwar El Ghazi

Voor lonkt een terugkeer op de Nederlandse velden. De dertigjarige aanvaller staat voor een transfervrij vertrek bij Cardiff City en zou aangeboden zijn bij meerdere clubs uit de Eredivisie. Om welke clubs het gaat, is niet bekend.

“El Ghazi is, denk ik, aangeboden bij een aantal Nederlandse clubs”, zegt journalist Mike Verweij vrijdag in de podcast Kick-Off. “Die kijken daar wel serieus naar. Ook omdat hij in dat seizoen bij PSV best wel goede statistieken noteerde. Hij speelde niet heel veel, maar had goede statistieken in de minuten die hij maakte.” Welke clubs interesse hebben? “Ajax zal ‘m niet worden, normaal gesproken. Ik denk dat het om de subtop gaat.”

Geïnteresseerde clubs hoeven in ieder geval geen transfersom te betalen. El Ghazi tekende vorige zomer een eenjarig contract bij Cardiff City, waarvoor hij uiteindelijk tot 27 officiële wedstrijden kwam. Daarin was de buitenspeler goed voor drie doelpunten en twee assists.

El Ghazi debuteerde bij Ajax in het profvoetbal. Hij speelde daarna voor Lille OSC, Aston Villa, Everton (huurbasis), PSV, 1. FSV Mainz 05 en Cardiff City. Zijn seizoen bij PSV, de jaargang 2022/23, zou dus nog in het geheugen gegrift staan bij een aantal Nederlandse clubs. Toen was hij gemiddeld iedere 139 minuten betrokken bij een doelpunt (9 doelpunten en 2 assists in 31 officiële wedstrijden).

Zie je Anwar El Ghazi nog succesvol zijn in Nederland? Laden... 58.3% Ja 41.7% Nee 120 stemmen

