'Ajax dacht aan oud-hoofdtrainer van Feyenoord als assistent Heitinga''

Jaap Stam was in beeld om deel uit te gaan maken van de technische staf van John Heitinga bij Ajax, zo meldt het Algemeen Dagblad. Een hereniging met de voormalig topverdediger én oud-trainer van Jong Ajax gaat er echter niet komen, aldus clubwatcher Johan Inan.

Ajax bevestigde zaterdag het nieuws wat er al een paar dagen aan zat te komen: John Heitinga keert als hoofdtrainer terug in de Johan Cruijff ArenA en zal worden geassisteerd door Marcel Keizer, die in het verleden ook al enkele maanden hoofdtrainer was. Heitinga wordt de opvolger van Francesco Farioli; in zijn kielzog van de Italiaan zal ook een flink aantal stafleden de deur achter zich dicht gaan trekken.

Van de assistenten van Farioli blijft alleen voormalig Jong Ajax-trainer Dave Vos aan, maar volgens Inan is het nog onduidelijk of Vos ook een plek krijgt in de staf van Heitinga en Keizer. Daarnaast staat Said Bakkati, die de vorig seizoen ontslagen Maurice Steijn assisteerde, eveneens nog onder contract. In de zoektocht naar een extra assistent kwam Ajax uit bij een oude bekende: "Duidelijk is inmiddels wel dat Jaap Stam in beeld was om Heitinga en Keizer te assisteren. Een hereniging met de oud-verdediger en beloftentrainer van de club gaat er echter niet komen", aldus Inan.

Stam (52) gold in zijn tijd als een van de beste centrale verdedigers ter wereld. Na een rijke loopbaan, die hem langs clubs als PSV, Manchester United en AC Milan leidde, sloot hij zijn actieve loopbaan in 2007 af als speler van Ajax. Daarna stortte hij zich op zijn trainersloopbaan. Stam werkte in verschillende functies bij zijn oude liefde PEC Zwolle en was bij Ajax actief als individueel trainer en later als trainer van Jong Ajax. Daarna had hij achtereenvolgens Reading, PEC Zwolle, Feyenoord en FC Cincinnati onder zijn hoede, alvorens afgelopen zomer terug te keren bij zijn eerste amateurclub: DOS Kampen.

