Grootste verlies in clubhistorie dreigt voor Ajax

De kans is groot dat Ajax dit boekjaar het grootste verlies in de geschiedenis van de club gaat boeken, zo schrijft Tom Knipping van Voetbal International in een analyse. Alleen als er voor het einde van boekjaar 2024/25 (op 30 juni) een grote verkoop wordt gedaan, kan het negatieve record worden voorkomen.

Lange tijd wist Ajax spelers voor een stuk hogere bedragen te verkopen dan concurrenten Feyenoord en PSV, maar sinds het vertrek van Marc Overmars is dat afgenomen. In de periode na het vertrek van Overmars wist Ajax nog wel een tijd uitstekende resultaten te boeken op het gebied van verkopen, maar vooral met spelers die daarvoor al waren aangetrokken. Inmiddels is dat niet meer het geval, als gevolg van het chaotische beleid. De eerste twee transferperiodes onder Alex Kroes waren daar een bewijs van, met slechts een verkoopwinst van zes miljoen euro, zo zegt Knipping.

Kroes staat van alle technisch directeuren in Nederland dan ook het ergst onder druk. De bestuurder staat namelijk voor de zeer moeilijke taak om een opvolger voor Francesco Farioli te vinden, terwijl de Italiaan het met de beperkte mogelijkheden juist uitstekend heeft gedaan. Toch is dat niet het enige waardoor Kroes druk ervaart; Ajax staat namelijk op het punt om het ‘grootste verlies in de clubgeschiedenis’ te schrijven.

Volgens Knipping is er nog slechts een manier waarop de Amsterdammers kunnen voorkomen dat ze dit negatieve record verbreken: er moet zeer snel en voor een groot bedrag een speler worden verkocht. Dit moet gebeuren voor het einde van het boekjaar, dat valt op 30 juni. Knipping stelt dat Ajax op dit moment zo’n 40 tot 45 miljoen euro moet afschrijven op transfers, waardoor het transferresultaat nu 34 tot 39 miljoen euro in de min staat. Daar komt nog een operationeel tekort bovenop, omdat de uitgaven door het spelen van de Europa League dit seizoen hoger lagen dan de inkomsten. Toch heeft Knipping ook nog goed nieuws voor Ajax. Het is namelijk niet zo dat de Amsterdammers in de problemen komen als er pas in juli of augustus een grote verkoop wordt gedaan.

