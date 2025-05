'Perisic benaderde Swart om bij Ajax te voetballen, maar Kroes nam de telefoon niet op'

Sjaak Swart heeft Alex Kroes tevergeefs geprobeerd te overtuigen om aan te trekken. BNR-journalist Jaap de Groot stelt in de podcast Rejaxie de Podcast dat de Kroaat zich in het afgelopen najaar via Swart heeft aangeboden bij Ajax. Perisic, die uiteindelijk een contract zou tekenen bij PSV en in Eindhoven uitgroeide tot beslissende factor in de titelstrijd, had naar verluidt maar wat graag in Amsterdam gevoetbald. Swart werd echter genegeerd door Kroes.

Zowel Ajax als PSV liet na het sluiten van de transfermarkt begin september nog van zich horen. De Amsterdammers haalden Davy Klaassen terug naar de Eredivisie, terwijl PSV een belangrijke slag sloeg met de transfervrije komst van Perisic. De Kroaat, die een verleden heeft bij onder meer Borussia Dortmund, Bayern München en Internazionale, was na een mislukt avontuur bij Hajduk Split in zijn thuisland transfervrij op te pikken. Perisic had zelf, zo klinkt het, wel oren naar een dienstverband bij Ajax. Dat vertelt De Groot dus in Rejaxie de Podcast, een ‘toonaangevende Ajax-podcast, gemaakt door supporters, voor supporters’.

Artikel gaat verder onder video

“Half september hadden we in Alkmaar een verrassingsparty voor Kristen Nygaard. Die werd 75 en had ons uit Frankrijk laten overkomen. Met een select gezelschap gingen we een feestje met hem vieren”, zo vertelt De Groot. “Het was een geweldig feest. Ik zat aan tafel met Sjaak Swart, Bert van Marwijk en Frank Arnesen. Arnesen is op dit moment commissaris bij PSV. Toen zei Sjaak op een gegeven moment: wat denk je dat er van de week is gebeurd? Hij zegt: die Perisic biedt zich bij me aan! ‘Sjaak, ik ben voor vijfhonderdduizend euro all-in. Ik wil weg uit Kroatië, ik heb vorig jaar een kloteseizoen gehad. Ik ben weer topfit en ik wil bij Ajax voetballen’.”

Het is een publiek geheim dat Ajax gedurende de zomerse transferwindow graag een buitenspeler had willen aantrekken. De Amsterdammers namen laat in de transferperiode afscheid van Carlos Forbs (verhuurd aan Wolverhampton Wandereres) en Steven Bergwijn, die voor een miljoenenbedrag de overstap maakte naar het Saudische Al-Ettihad. Ajax leek in de persoon van Kamaldeen Sulemana op de slotdag van de transferperiode nog een vervanger voor Bergwijn aan te trekken, maar de papieren om de (tijdelijke) overgang van Southampton rond te maken kwamen te laat binnen bij de FIFA, waardoor er een streep gezet moest worden door diens komst. Omdat Perisic transfervrij was, had hij ná de deadline nog bij Ajax kunnen tekenen. Maar, zo vertelt De Groot, Swart probeerde tevergeefs Kroes te pakken te krijgen.

LEES OOK: Perisic geeft opmerkelijke reden voor afketsen deal met Ajax

‘Kroes reageert niet op Swart’

“Sjaak zei vervolgens: ik heb twee keer met Kroes gebeld, maar hij belt me niet terug. Dan praten we over Mister Ajax, hè”, zo spreekt De Groot zijn verbazing uit. “Die wordt niet teruggebeld. Drie dagen later zie ik ineens: Perisic naar PSV. Dus ik beeld Sjaak op: ‘Hey Sjaak, ben je genaaid door Arnesen?’ Toen zei Sjaak: ‘Nee, nee. Hij had me keurig gebeld en gevraagd of Ajax nog had gereageerd. Maar ik heb niets meer gehoord, dus je kunt hem nemen’. Dat zei Sjaak.” De Groot kan er niet bij dat Ajax - in de persoon van Kroes - niet de moeite heeft gedaan om naar Swart te luisteren. “Het is respectloos naar Mister Ajax dat je niet eens terugbelt, wat je ook van Sjaak vindt. Hij kan ook lastig zijn, maar het is en blijft Mister Ajax. Klaar.”

LEES OOK: Sjaak Swart heeft een duidelijke wens, maar 'kan niet zoveel' met Alex Kroes: 'Zo jammer'

De Groot is van mening dat Ajax Perisic heel goed had kunnen gebruiken. Volgens de journalist was de Kroaat ‘precies het verschil’ tussen Ajax en PSV in de titelstrijd. De routinier had met negen doelpunten en evenveel assists in 27 competitieduels een belangrijk aandeel in het kampioenschap. Vooral in de laatste wedstrijden was Perisic goed op dreef, met een hattrick tegen Fortuna Sittard en doelpunten tegen Feyenoord én in de kampioenswedstrijd tegen Sparta. Volgens De Groot kon Peter Bosz zijn gelijk niet op. “Na twee, drie weken kwam ik Bosz tegen en ik vroeg aan hem hoe Perisic beviel. Bosz zei: Jaap, het is de grootste lucky shot die ik in jaren mee hem gemaakt. Hij is de fitste van allemaal, hij is de baas in de kleedkamer en een voorbeeld voor iedereen.”

LEES OOK: Driessen wijst naar PSV: 'Een van de redenen waarom Kroes zich sterk maakt voor Tadic'

‘Verstandige keuze’

Ajax-watcher Mike Verweij vertelde eind september dat Perisic begin die maand was aangeboden bij de Amsterdammers. “Ik heb zelf op 4 of 5 september aan Alex Kroes gevraagd of het klopt dat ze Perisic gingen halen. Maar daar was absoluut geen sprake van”, zo klonk het destijds. Ajax zou geen interesse hebben gehad in de komst van de Kroaat. Dat vond Valentijn Driessen ‘heel verstandig’. “Dat vind ik een hele verstandige keuze. Ten eerste kost die gozer veel te veel geld. Daarnaast is hij ook nog geblesseerd geweest en doet hij nauwelijks meer mee bij Kroatië”, zei Driessen toen. Perisic droeg tot op heden 142 keer het shirt van zijn land. In de laatste drie interlands had hij telkens een basisplaats. Hij speelde op 20 maart van dit jaar nog de sterren van de hemel tegen Frankrijk.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit' 🔗

👉 Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗

👉 Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli 🔗

👉 Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie 🔗