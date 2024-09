Verweij komt met verduidelijking over Ajax en Perisic: 'Ik heb het aan Kroes gevraagd'

Mike Verweij is in de podcast Kick-off van De Telegraaf met meer informatie gekomen over de vermeende interesse van Ajax in . De Kroatische vleugelspeler was na zijn vertrek bij Hajduk Split transfervrij op te pikken en voerde naar verluidt ook gesprekken met Ajax, maar tekende eerder deze week een eenjarig contract bij PSV. Volgens Verweij hadden de Amsterdammers helemaal geen oren naar de komst van de vicewereldkampioen van 2018.

Journalist Mounir Boualin van Soccernews maakte dinsdag melding van de vermeende interesse van Ajax in Perisic. De Amsterdammers zouden ‘kansloos’ zijn geweest in de strijd om de handtekening van de oud-speler van onder meer Borussia Dortmund, Bayern München en Internazionale, maar vrijdag klinkt op twee momenten een ander geluid. Perisic vertelde tijdens zijn perspresentatie bij PSV dat het niet tot een deal met Ajax kwam omdat de Amsterdammers zich pas in januari weer willen versterken. Verweij bevestigt in ieder geval dat zij geen interesse hadden in de aangeboden Perisic.

Artikel gaat verder onder video

“Hij is aangeboden begin september. Ik heb zelf op 4 of 5 september aan Alex Kroes (technisch directeur van Ajax, red.) gevraagd of het klopt dat ze Perisic gingen halen. Maar daar was absoluut geen sprake van”, zo vertelt de clubwatcher van De Telegraaf. Volgens Verweij was Perisic wel aangeboden in Amsterdam, maar had de nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland geen interesse in zijn komst. ‘Heel verstandig’, zo is Valentijn Driessen van mening. “Dat vind ik een hele verstandige keuze. Ten eerste kost die gozer veel te veel geld. Daarnaast is hij ook nog geblesseerd geweest en doet hij nauwelijks meer mee bij Kroatië”, zo zegt Driessen.

LEES OOK: René van der Gijp vol onbegrip na PSV-transfer: ‘Dat doe je toch niet?’

Dat laatste is niet helemaal waar. Perisic moest het in de Nations League-wedstrijden tegen Portugal en Polen eerder deze maand weliswaar doen met korte invalbeurten, maar de 136-voudig international had tijdens het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland ‘gewoon’ nog een basisplaats in de tweede groepswedstrijd tegen Albanië en kwam ook tegen Spanje en Italië in actie. “Speelt wel regelmatig maar heeft geen enkele inbreng”, aldus Driessen. “Bij Hajduk Split kocht hij zijn contract af. Dat is ook niet voor niks, dus hij moet ook nog wat tekengeld hebben. Deze man gaat PSV helemaal niks geven.”

Perisic was voor PSV een interessante speler vanwege zijn veelzijdigheid, maar volgens Driessen zegt dat alles. “Hij kan op zes plekken spelen. Welke speler kan op zes plekken spelen in de top? Géén enkele speler in de wereld kan op topniveau op zes plekken spelen”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Davy Klaassen doet jaar na dato opvallende ontboezeming bij Ajax TV

Davy Klaassen, teruggekeerd bij Ajax, zegt iets opvallends in zijn eerste interview.