Perisic geeft opmerkelijke reden voor afketsen deal met Ajax

PSV versterkte zich eerder deze week met de transfervrije , die na zijn vertrek bij Hajduk Split zonder club zat. De 136-voudig Kroatisch international verklapt dat Ajax ook interesse had, maar tot een deal met de Amsterdammers kwam het niet. Volgens Perisic klapte de transfer omdat Ajax dezelfde selectie wilde behouden tot aan januari.

"Je kent mijn situatie", begint Perisic tijdens de perspresentatie. "Ik zat zonder club. Transfervrij. Ik had een paar opties, maar ik heb risico genomen om te wachten zodat een club als PSV langs zou komen. Ik wil namelijk voor de prijzen spelen. Ik ben hongerig, wil winnen. Dat is mijn mentaliteit. In twee dagen heb ik lekker getraind, ervan genoten en ik kan niet wachten om te spelen voor PSV."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: René van der Gijp vol onbegrip na PSV-transfer: ‘Dat doe je toch niet?’

Naast PSV had ook Ajax wel oren naar de diensten van de Kroatisch international. “Ajax heeft zich enkele dagen geleden voor mij gemeld, maar we kwamen er niet uit. Ze zeiden dat ze dezelfde groep wilden houden tot aan januari. Maar nu ben ik hier bij de grote rivaal, dus ik hoop dat we ze gaan verslaan”, vertelt Perisic, die aangeeft dat Ajax de deal niet probeerde te kapen. “Nee, het was ervoor, iets van tien dagen ervoor of zo. Ik weet het niet precies.”

LEES OOK: Ivan Perisic vroeg een international van Nederlands elftal om advies over PSV

Ajax legde wel Klaassen vast

De uitspraken van Perisic zijn opmerkelijk, aangezien Ajax afgelopen week wel Davy Klaassen heeft vastgelegd. De 31-jarige middenvelder heeft zijn terugkeer bij de Amsterdammers te danken aan trainer Francesco Farioli. De Italiaanse oefenmeester zou zich binnen de directie hard hebben gemaakt voor de komst van Klaassen.

Ook Ajax meldde zich onlangs voor Ivan Perišić 👀



"We kwamen niet tot een deal. Nu hoop ik dat we ze verslaan." — ESPN NL (@ESPNnl) September 20, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV-transfer Ivan Perisic leidt tot gemengde reacties

De komst van Ivan Perisic naar PSV houdt de gemoederen bezig. "Hij heeft een zeer opmerkelijk jaar achter de rug."