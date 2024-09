René van der Gijp vol onbegrip na PSV-transfer: ‘Dat doe je toch niet?’

René van der Gijp heeft zijn vraagtekens bij het feit dat PSV zich deze week heeft versterkt met de Kroaat . Daarnaast vindt de analist het ook vreemd dat Ajax voor de derde keer in zee is gegaan met . Volgens Van der Gijp is dit te wijten aan de onzekerheid van de trainers.

"Je moet in deze fase van de competitie nooit aan je trainer vragen of hij hem erbij wil hebben”, steekt Van der Gijp van wal bij Vandaag Inside. “Natuurlijk wil hij dat. Als morgen Tscheu La Ling een maand mee gaat trainen bij Ajax, dan wil hij die er ook bij hebben. Natuurlijk, hij wil er zoveel mogelijk bij, want hij is onzeker. Hij is onzeker, Brian Priske is onzeker, maar zelfs onze vriend Peter Bosz is na die wedstrijd tegen Juventus onzeker."

Van der Gijp doelt op het aantrekken van Perisic door PSV. De 136-voudig Kroatisch international zat zonder club nadat hij zijn contract bij Hajduk Split liet ontbinden. In de Champions League kan Bosz geen beroep doen op Perisic omdat de deadline om spelers in te schrijven verlopen is. Van der Gijp begrijpt dan ook niets van de transfer. “Een gozer van 35, dat doe je toch niet? Laat die jongen van Excelsior (Couhaib Driouech, red.) lekker voetballen in de Nederlandse competitie, wat kan jou het nou schelen. Europees kan die Perisic niet meer mee."

Derksen ziet nut van Perisic niet

Tafelgenoot Johan Derksen is het roerend eens met Van der Gijp over Perisic. De tweebenige Kroaat, die de gehele linkerkant kan bestrijken, voegt volgens het boegbeeld van het programma niets toe aan de Eindhovenaren. “In de Nederlandse competitie heb je hem niet nodig en in Europa kan hij je niet meer helpen”, concludeert Derksen.

