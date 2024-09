'Ajax ondernam kansloze poging om Perisic in te lijven'

Ajax heeft de afgelopen dagen geïnformeerd naar de status van . Dat meldt journalist Mounir Boualin van Soccernews althans. Perisic staat inmiddels op het punt om te tekenen bij PSV, maar volgens Boualin heeft Ajax eveneens geprobeerd om de Kroaat aan de haak te slaan. Perisic zat na zijn vertrek bij Hajduk Split zonder club en was daardoor transfervrij op te pikken, maar de club uit Amsterdam zag al snel in dat het een ‘kansloze’ zaak was.

Perisic maakte begin dit kalenderjaar op huurbasis de overstap van Tottenham Hotspur naar Hajduk Split. Hij was op dat moment nog herstellende van een zware knieblessure. Perisic hoopte zich na zijn herstel bij Hajduk Split in de EK-selectie van Kroatië te spelen. Dat lukte hem. Hij kwam tijdens het eindtoernooi in Duitsland in alle groepswedstrijden in actie. Tottenham Hotspur deed hem vervolgens geen nieuw contractvoorstel, waardoor Perisic besloot zich definitief aan Hajduk Split te binden. Maar dat huwelijk hield niet lang stand. De partijen besloten in augustus alweer uit elkaar te gaan.

Perisic was daardoor transfervrij en daarvan hoopte Ajax te profiteren. “Ook Ajax heeft de afgelopen dagen geïnformeerd naar Ivan Perisic. De Amsterdammers zagen echter al snel in dat PSV al ver in onderhandeling was met de Kroatisch international en dat ze daardoor kansloos waren”, zo schrijft Boualin dinsdagmorgen op X. Fabrizio Romano pakte eerder op de dinsdag uit met de mogelijke transfer van Perisic naar PSV en clubwatcher Rik Elfrink meldde niet veel later dat de vleugelspeler deze dag al zijn medische keuring ondergaat.

Klaassen

De transfermarkt is weliswaar al twee weken gesloten, maar clubs kunnen nog wel zaken doen. Transfervrije spelers kunnen ook ná de transferwindow binnengehaald worden. Ajax grijpt dus naast Perisic, maar staat wel op het punt de terugkeer van Davy Klaassen wereldkundig te maken. Klaassen verruilde Ajax vorig jaar nog voor Internazionale. Daar werd hij, zonder er enig aandeel in te hebben, kampioen van Italië. Internazionale en Klaassen gingen na één seizoen alweer uit elkaar. De middenvelder trainde in eerste instantie mee in Amsterdam om zijn conditie op peil te houden, maar trainer Francesco Farioli raakte dusdanig snel overtuigd dat hij hem definitief bij zijn selectie wilde verwelkomen. Klaassen is maandag medisch gekeurd en behoort woensdag al tot de selectie voor de ontmoeting met Fortuna Sittard.

