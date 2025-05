'Ajax-flop gelinkt aan topclub: vraagprijs minimaal 25 miljoen euro'

AC Milan heeft interesse in voormalig Ajax-spits , zo melden Italiaanse media. De boomlange spits wist in Amsterdam geen potten te breken, maar werkte zich in dienst van Udinese op tot international van Italië. Hoewel benadrukt wordt dat een deal nog ver weg is, zou Lucca bij een vertrek uit Udine minimaal 25 miljoen euro in het laatje moeten brengen.

Lucca kreeg in zijn Amsterdamse jaar louter als invaller de kans in de Eredivisie. In veertien invalbeurten was de Italiaan tweemaal trefzeker voor Ajax. Daarnaast deed hij regelmatig mee met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waarin de spits uiteindelijk zes keer zou scoren. Ajax besloot aan het einde van het seizoen de optie tot koop dan ook niet te lichten. Lucca keerde daarop terug naar Pisa, dat de spits vervolgens direct weer verhuurde aan Udinese. Die club nam hem afgelopen zomer voor acht miljoen euro definitief over.

Dit seizoen kwam Lucca in alle competities veertien keer tot scoren namens de club uit Udine. Sinds oktober 2024 mag hij zich bovendien international van Italië noemen. Bondscoach Luciano Spalletti gunde hem destijds zijn debuut in het Nations League-duel met Israël (4-1 winst). Inmiddels staat Lucca op drie interlands voor de Squadra Azzurra, waarin hij nog niet wist te scoren.

'Komst Lucca afhankelijk van nieuwe trainer AC Milan'

AC Milan-volger Daniele Luongo meldt dat de nieuwe sportief directeur Igli Tare in Lucca een mogelijke versterking voor komend seizoen ziet - al zou de komst van de spits geen topprioriteit genieten. Wel zouden er al gesprekken met Lucca's zaakwaarnemer hebben plaatsgevonden. Om Udinese te overtuigen zal echter minimaal 25 miljoen euro op tafel moeten komen, weet GFFI te melden. Een eventuele transfer van Lucca naar Milan zal ook afhangen van de vraag wie de nieuwe trainer wordt. Volgens Italiaanse media is onder meer Thiago Motta, eerder dit seizoen ontslagen bij Juventus, inmiddels een voorname kandidaat bij de Rossoneri om de Portugees Sergio Conceição op te volgen.