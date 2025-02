Opgeleefde Ajax-flop eerlijk over 'moeilijke' tijd in Amsterdam: 'Geen goede herinneringen'

Bij Ajax wist hij geen onuitwisbare indruk te maken, maar bij Udinese is spits inmiddels helemaal opgeleefd. De boomlange Italiaan gaat in een interview met Relevo in op zijn moeizame jaar in Amsterdam, zijn nog altijd innige band met toenmalig ploeggenoot en zijn eerste ontmoeting met .

Ajax huurde de inmiddels 24-jarige Lucca in het seizoen 2022/23 van Pisa, maar de spits wist in Amsterdam niet door te breken. Na zestien wedstrijden met daarin slechts twee doelpunten besloot de club de optie tot koop niet te lichten en keerde de Italiaan huiswaarts. Pisa verhuurde Lucca opnieuw, nu aan Udinese, dat hem afgelopen zomer voor acht miljoen euro definitief overnam. Dit seizoen staat de teller in alle competities alweer op elf doelpunten en volgde in oktober vorig jaar een absoluut hoogtepunt in zijn loopbaan, toen Lucca als invaller in het Nations League-duel met Israël (4-1) vlak voor tijd zijn debuut in de nationale ploeg van Italië maakte.

Aan zijn jaar in Amsterdam hield Lucca een hechte vriendschap over met Conceição, zo onthult hij: "Hij was de teamgenoot met wie ik de meeste tijd doorbracht, we waren onafscheidelijk. We woonden vlakbij elkaar in Amsterdam en waren altijd samen, zowel voor als na de training. Hij speelt nu bij Juventus en woont vlakbij mijn huis in de buurt van Turijn. We spreken elkaar nog altijd veel." Lucca vertelt dat hij met de Portugese buitenspeler altijd Spaans sprak. "Ik spreek die taal goed, heb er in verschillende kleedkamers veel op kunnen oefenen." De Italiaan hoopt ooit nog in LaLiga terecht te komen: 'Ik ben maar één keer met mijn ouders in Madrid geweest en een keer in Palma. Maar ik heb nog nooit een wedstrijd op Spaans grondgebied bijgewoond. Mijn vader wel, die was vorig jaar bij Real Madrid - Manchester City in de Champions League. Ik heb Bernabéu alleen van buiten gezien, maar ik zou op een dag in dat legendarische stadion willen spelen."

'Met Zlatan heb ik het vooral over Ajax gehad'

Door zijn goede vorm bij Udinese wordt Lucca in Italië in verband gebracht met topclubs als Napoli en AC Milan - al trok die laatste club afgelopen winter met João Félix en natuurlijk Santiago Giménez twee andere aanvallers aan. Lucca wil in het interview niet al te diep ingaan op de vermeende interesse in zijn persoon, maar wil wel vertellen wat er gebeurde na de wedstrijd tussen Milan en Udinese van oktober vorig jaar. "Zlatan Ibrahimovic is mijn idool, na die wedstrijd hebben we over van alles en nog wat gepraat. Maar vooral over Ajax, want ik was de eerste Italiaan die bij die historische club speelde, een club waar Zlatan zelf geschiedenis geschreven heeft." Terugdenkend aan zijn Nederlandse avontuur is Lucca eerlijk. "Het was een moeilijke periode in mijn loopbaan, waarin ik op persoonlijk vlak veel geleerd heb. Ik heb geen goede herinneringen op sportief gebied, Ajax ging door een transitie heen en ik kreeg niet de kans om het team te helpen. Later veranderde er van alles, maar voor mij kwam dat te laat en mijn ervaring zat er al weer op", besluit de spits.

