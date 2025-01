Rensch maakt zijn debuut bij AS Roma, maar het is een andere bekende van Ajax die zijn voeten laat spreken

AS Roma dreigt zondagmiddag tegen een nieuwe nederlaag aan te lopen. De Romeinen, waar drie dagen na zijn transfer meteen een basisplaats had, keken in de uitwedstrijd tegen Udinese halverwege tegen een 1-0 achterstand aan. Het was , nog ploeggenoot van Rensch bij Ajax in het seizoen 2022/23, die zeven minuten voor het einde van de eerste helft de score opende.

Ajax nam Lucca in de zomer van 2022 op huurbasis over van Pisa. De boomlange Italiaan was als invaller trefzeker tegen PSV en Vitesse, maar succesvol was zijn periode in Amsterdam zeker niet te noemen. Lucca speelde uiteindelijk zestien wedstrijden voor Ajax, waarin hij tweemaal scoorde en één assist af. Voor Jong Ajax was hij een stuk beter op dreef: zes doelpunten en drie assists in veertien wedstrijden. Het huwelijk tussen Ajax en Lucca was na één seizoen alweer voorbij. Hij keerde in eerste instantie terug bij Pisa, maar dat verhuurde hem weer aan Udinese. Die club nam hem afgelopen zomer voor een bedrag van acht miljoen euro definitief over.

Lucca liet tijdens zijn eerste seizoen bij Udinese al een prima indruk achter en dat is in de huidige jaargang niet anders. Na 23 wedstrijden in alle competities (Serie A en Coppa Italia) stond de teller op negen doelpunten. In de thuiswedstrijd tegen AS Roma maakte hij dus zijn tiende van het seizoen. Een belangrijke, want zijn treffer viel een paar minuten voor de rust. Lucca kreeg de bal uit een vrije trap ietwat gelukkig voor zijn voeten, maar twijfelde geen moment en schoot hard binnen: 1-0. Rensch, die op een kleine twee meter afstand stond, kon het doelpunt van zijn voormalig ploeggenoot niet voorkomen. Rensch maakt zondag zijn debuut voor AS Roma, dat hem eerder deze week voor een transfersom van maximaal zes miljoen euro overnam van Ajax.

AS Roma kan zich een nederlaag niet veroorloven. Het verschil tussen beide ploegen was bij aanvang van hun ontmoeting één punt in het voordeel van de Romeinen, maar bij winst klimt Udinese dus over hen heen. Werk aan de winkel voor AS Roma, dat afgelopen donderdag nog met 1-0 verloor van AZ in de Europa League. Trainer Claudio Ranieri besloot na de nederlaag in Alkmaar onder meer Mats Hummels en Paulo Dybala buiten zijn basiself te houden, maar vooral laatstgenoemde lijkt in de tweede helft alsnog nodig om een nieuwe nederlaag te voorkomen.

