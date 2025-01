Rensch maakt in eerste interview pijnlijke opmerking over Ajax: 'Na één seconde'

heeft in zijn eerste interview tegenover de clubkanalen van AS Roma toegegeven dat hij weinig bedenktijd nodig had toen de Italianen aanklopten. De verdediger, die onlangs de overstap maakte van Ajax naar Roma, wist binnen één seconde dat hij wilde vertrekken uit Amsterdam.

Donderdagmiddag werd de overgang van Rensch naar Roma wereldkundig gemaakt. De overgang was daarvoor al enkele dagen onderwerp van gesprek. De verdediger, die in Amsterdam beschikte over een aflopend contract en deze niet wilde verlengen, zette zijn zinnen op een vertrek naar de Italiaanse club.

Rensch verscheen na zijn overgang voor de interviewcamera’s van zijn nieuwe club. “Ik kan de woorden niet eens vinden om te zeggen hoe blij ik ben… deze club is buitengewoon. Toen Roma voor het eerst contact met me opnam, wist ik meteen dat ik hier graag heen wilde komen. Het is een hele grote club met een positieve energie. Ik vind alles leuk aan deze club”, begint de verdediger.

'Hoefde niet eens te bespreken om hierheen te komen'

Toen Roma zich meldde in Amsterdam, had Rensch weinig tijd nodig om te beslissen wat hij wilde. “Na één seconde wist ik dat ik naar Roma wilde. De eerste keer dat ze mij vroegen besloot ik meteen hierheen te komen. Mijn familie vind het hier mooi, de stad en de club. Ik hoefde niet eens te bespreken om hierheen te komen”, sluit de oud-verdediger van Ajax af.

