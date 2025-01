'Ajax informeert bij Inter: Amsterdammers willen Tajon Buchanan overnemen'

Ajax heeft bij Internazionale geïnformeerd naar de mogelijkheid om (25) over te nemen, zo meldt transferjournalist Matteo Moretto van Relevo. De 25-jarige Canadees kan zowel rechts op het middenveld als rechts achterin op de voeten en zou dus mogelijk de opvolger van de naar AS Roma vertrekkende moeten worden.

Rensch is inmiddels in Italië om zijn overstap naar AS Roma af te ronden. In de zoektocht naar een opvolger dacht Ajax aan Georgios Vagiannidis (Panathinaikos), maar met een vraagprijs van naar verluidt acht miljoen euro werd de Griek te duur bevonden. Morgen (donderdag) zullen de Amsterdammers volgens de laatste berichten Youri Regeer officieel terughalen van FC Twente. De bij Ajax opgeleide speler kan zowel op rechtsback als op het middenveld uit de voeten. Ajax-trainer Francesco Farioli baarde woensdag opzien door te stellen dat Regeer wat hem betreft het best tot zijn recht komt als middenvelder, terwijl iedereen er juist vanuit ging dat hij werd teruggehaald om het vertrek van Rensch op te vangen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli komt met opmerkelijke reactie op vragen over Regeer

De berichtgeving van Moretto verklaart de uitspraken van Farioli echter. Ajax zou dus behalve Regeer ook Buchanan aan de selectie willen toevoegen. Buchanan is een 25-jarige rechtshalf die daarnaast ook als rechtsback óf op linkshalf uit de voeten kan. De 43-voudig Canadees international staat sinds de winterstop van vorig seizoen onder contract bij Internazionale, dat ruim zeven miljoen euro neertelde om Buchanan over te nemen van het Belgische Club Brugge.

Buchanan kwam dit seizoen maar 135 minuten in actie voor Inter

Sinds zijn overstap naar Milaan is Buchanan er nog niet in geslaagd een basisplaats te veroveren. In zijn eerste halve seizoen kwam de Canadees tot tien invalbeurten in de Serie A, waarin hij eenmaal trefzeker was. Dit seizoen stond Buchanan tot eind oktober buitenspel met een gebroken scheenbeen. Sinds zijn rentree, op 23 november tegen Hellas Verona (0-5 winst) kwam hij in totaal tot 61 speelminuten in de Italiaanse competitie, verdeeld over vijf invalbeurten. Daarnaast was Buchanan basisspeler in het met 2-0 gewonnen bekerduel met Udinese op 19 december. Zijn totaal aantal speelminuten staat dit seizoen daardoor op slechts 135.

Anche l’Ajax ha chiesto informazioni su Tajon Buchanan. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 22, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Leonne Stentler vol lof over Ajacied, die vorig seizoen enorm door het ijs zakte

Eén speler van Ajax wordt positief uitgelicht door Leonne Stentler