Farioli komt met opmerkelijke reactie op vragen over Regeer

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft op de persconferentie voorafgaand aan het duel met RFS opmerkelijk gereageerd op de aanstaande komst van . De Italiaanse oefenmeester maakte namelijk kenbaar geen rechtsback te zien in de vervanger van .

Regeer wordt door Ajax teruggehaald van FC Twente. De Amsterdammers maken daarbij gebruik van de terugkoopoptie van zo'n vijf miljoen die het bedong bij de verkoop van de middenvelder annex rechtsback aan de Tukkers. Regeer wordt door Ajax gehaald als vervanger van Rensch, die op het punt staat om voor zes miljoen euro de overstap naar AS Roma te maken.

Farioli is niet blij met het vertrek van Rensch, maar heeft begrip voor de beslissing die technisch directeur Alex Kroes heeft genomen. "Alex is heel duidelijk geweest over de situatie van de club. Vanuit sportief oogpunt wilde ik Devyne tot het einde van het seizoen behouden, maar dat bleek niet mogelijk. De club ontving een voorstel dat het niet kon weigeren. Zo is de situatie nu eenmaal", vertelt de 35-jarige coach op de persconferentie.

Farioli ziet Regeer als middenvelder

"Devyne zal verkocht worden vanwege het belangrijke economische voorstel, zeker doordat er een vervanger klaarstaat. Ik vertrouw erop dat die er straks is", aldus Farioli, die daarmee lijkt te doelen op Regeer. Over de aanstaande nieuweling wil de coach nog wel iets kwijt. "Ik zie en lees veel dat hij een speler is in wie ik het niet zie zitten, maar ik geloof dat hij een heel goede middenvelder is. Dat heeft hij zelf ook gezegd, dat dat zijn favoriete positie is. Ik ben het met hem eens: hij is een goede middenvelder."

ESPN-verslaggever Cristian Willaert vraagt vervolgens of Farioli Regeer dan niet zal gaan gebruiken als rechtsback bij Ajax. "Hij is een goede middenvelder", reageert de Italiaan daar stellig, en met een glimlach, op.