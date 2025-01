Rensch gearriveerd in Rome; transfer naar AS Roma kwestie van tijd

is gearriveerd in Rome, zo valt te zien op beelden van onder meer het X-account Il Romanista. De overgang van de rechtsback van Ajax naar AS Roma lijkt daarmee een kwestie van tijd, nu de verdediger in de Italiaanse hoofdstad is om de deal af te ronden.

Rensch landde woensdag rond de klok van 15.00 uur in Roma. Op beelden is te zien dat de verdediger onder toeziend oog van de Italiaanse media rustig de tijd nam voor wat foto's, waanra hij meeging met de delegatie van AS Roma.

Maandag werd bekend dat Ajax en AS Roma akkoord waren over een overgang van Rensch naar de Giallorossi. Naar verluidt ontvangen de Amsterdammers een bedrag van zes miljoen euro, inclusief makkelijk haalbare bonussen, voor het jeugdexponent.

