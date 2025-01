Farioli mist naast Rensch nóg een basisspeler in belangrijke uitwedstrijd

lijkt zijn laatste wedstrijd voor Ajax al te hebben gespeeld. De rechtsback ontbrak woensdagmorgen al op het trainingsveld en behoort ook niet tot de selectie voor het belangrijke duel met FC RFS in de Europa League. is eveneens niet van de partij. Hij is geschorst. Tegenover de absentie van Rensch en Hato staat de entree van , die voor het eerst bij de selectie van Ajax zit voor een Europese wedstrijd.

Rensch heeft van Ajax toestemming gekregen om zijn overgang naar AS Roma af te ronden. De vleugelverdediger kwam afgelopen zondag nog als invaller in actie in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen, maar lijkt in Friesland dus zijn laatste minuten in het wit-rood-wit te hebben gespeeld. Ajax en AS Roma bereikten eerder deze week een akkoord over de transfersom. Volgens clubwatcher Johan Inan wachtten de Amsterdammers dinsdagavond nog op de betalingsgaranties van AS Roma, maar hij noemde de overgang van Rensch naar de Italiaanse topclub desondanks een ‘formaliteit’.

Als de transfer van Rensch eenmaal definitief beklonken is, dan haalt Ajax Youri Regeer binnen als vervanger. Regeer verruilde Ajax in de zomer van 2023 nog voor FC Twente, maar staat nu op het punt terug te keren in de hoofdstad. De international van Jong Oranje ontbreekt in de selectie van FC Twente voor de ontmoeting met Malmö. Hij zal in Amsterdam de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Anton Gaaei, die afgelopen zondag nog een basisplaats had bij Ajax. Gaaei lijkt donderdagavond opnieuw aan de aftrap te verschijnen, al neemt Farioli in de persoon van Alders nóg een rechtsback mee naar Riga. Alders maakt dit seizoen indruk bij Jong Ajax en zou tegen FC RFS zijn debuut in de hoofdmacht kunnen maken.

Farioli zal sowieso moeten puzzelen in zijn achterhoede. Hato behoort niet tot de selectie voor de ontmoeting met FC RFS. De linksback pakte in de laatste Europese wedstrijd van 2024 tegen Lazio zijn derde gele kaart in de competitiefase van de Europa League en is daardoor geschorst voor het duel in de zevende speelronde. Farioli zou Youri Baas op de plek van Hato kunnen posteren. Daardoor zou er in het hart van de verdediging een plekje vrijkomen voor Danielle Rugani, die in de eerste twee duels na de winterstop nog wel een basisplaats had maar tegen sc Heerenveen Josip Sutalo weer voor zich moest dulden. De Kroaat vierde zijn rentree met een doelpunt.

Amsterdam ➠ Riga with 23 players 🛩️



✘ Jorrel Hato - suspended#UEL #rfsaja — AFC Ajax (@AFCAjax) January 22, 2025

