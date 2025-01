Ajax heeft definitief beet: 'Oude bekende tekent donderdag in Amsterdam'

Ajax heeft de opvolger van de naar AS Roma vertrekkende definitief binnen, zo meldt clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers hebben een akkoord bereikt met , die anderhalf jaar na zijn vertrek naar FC Twente zal gaan terugkeren op bekend terrein. Morgen (donderdag) zal de rechtsback annex middenvelder zijn handtekening gaan zetten onder een contract tot medio 2029.

Het was al langere tijd duidelijk dat Regeer de voornaamste kandidaat was om het gat dat Rensch met zijn vertrek naar Italië achter te laat op te gaan vullen in de selectie van Francesco Farioli. Technisch directeur Alex Kroes was in eerste instantie bezig om de Griek Georgios Vagiannidis (Panathinaikos) in te lijven, maar de vraagprijs van naar verluidt acht miljoen euro was Ajax te gortig, waarna Regeer in beeld kwam.

Regeer doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in december 2021, in een met 4-0 gewonnen bekerduel met Barendrecht, in de hoofdmacht. Na acht wedstrijden (en daarin één doelpunt) in Ajax 1 verkaste de jeugdinternational in de zomer van 2023 voor zo'n negen ton naar FC Twente. namens de Enschedese club kwam Regeer de voorbije anderhalf jaar 65 keer in actie en kwam hij twee keer tot scoren.

Bij de verkoop van Regeer kwamen Ajax en FC Twente een optie tot terugkopen overeen waar de Amsterdammers nu gebruik van maken. De 21-jarige voetballer levert Twente daardoor nu zo'n 4,5 miljoen euro op. Inan schrijft dat Ajax en Regeer akkoord zijn over een contract tot medio 2029. De voetballer wordt morgen (donderdag) medisch gekeurd in Amsterdam en zal, tenzij daar onverwachte zaken bij aan het licht komen, daarna zijn verbintenis gaan ondertekenen.

Youri Regeer wordt morgen medisch gekeurd door #Ajax. Club en speler zijn het vandaag volledig eens geworden over alle voorwaarden voor contract tot medio 2029 — Johan Inan (@JohanInan) January 22, 2025

