Wouter Goes onthult wat Mats Hummels direct na AZ - AS Roma tegen hem zei

beleefde donderdag een avond om niet snel te vergeten. De verdediger was in de Europa League met AZ te sterk voor AS Roma (1-0) en had vlak na het laatste fluitsignaal een onderonsje met tegenstander , wiens shirt hij hoopte te bemachtigen. Voor de camera's van Ziggo Sport wil Goes wel onthullen hoe het gesprek met de ervaren Duitser precies verliep.

Goes staat verslaggever Noa Vahle van de zender te woord met een kapotte lip. Een aandenken aan de felle duels die de jonge verdediger uitvocht met directe tegenstander Artem Dovbyk. "Tijdens de wedstrijd voelde ik het niet echt, maar nu voel ik het wel. Ja, het was een elleboog tegen mijn lip aan, dat deed wel pijn. Ik weet niet of het expres was", zegt Goes, die wel vaker in de clinch ligt met zijn directe opponent - zoals recent Ajax-spits Brian Brobbey. "Ik wil niet zeggen dat het aan mij ligt, duels moet je in de wedstrijd uitvechten en dat heb ik gedaan."

Vahe stipt aan dat Goes ook 'enkele momentjes' met Hummels meemaakte. "Ik denk dat hij er ook aardig wat van kon. Hij is een heel goede verdediger, heeft er heel wat jaren op zitten. Of ik wat van hem geleerd heb? Nee, van Hummels niet, maar van die spits wel. Je ziet wel dat dit toch een niveautje hoger is dan in de Eredivisie, hij is snel én sterk", zegt Goes over Dovbyk - die zich vorig seizoen in het shirt van Girona nog tot topscorer van LaLiga kroonde.

Tot slot komt het onderonsje tussen Goes en Hummels ná de wedstrijd aan bod. Vahle wil weten of het Goes nog gelukt is om het shirt van de wereldkampioen te bemachtigen. "Ik heb het shirt van Hummels", bevestigt de AZ-speler. "Hij wilde hem niet geven, maar daarna kwam hij binnen bij me terug en wilde hij hem wél geven. Hij zei ook: Ik zat in mijn emotie, maar goed gespeeld. Je krijgt mijn shirt", vertelt Goes niet zonder trots.

