Wouter Goes strooit na bekerzege nog wat extra zout in de wonden van Ajax

is er maar wat blij mee dat hij dinsdagavond heeft weten te scoren tegen Ajax. De centrale verdediger van AZ werd op jonge leeftijd weggestuurd uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers en dat zit hem nog steeds een beetje dwars. Dat hij in de wedstrijd in de achtste finales van de KNVB-beker de score opende, doet hem dan ook ‘iets’.

Goes blikte in april vorig jaar in gesprek met Voetbal International terug op zijn tijd in de jeugdopleiding van Ajax. De verdediger was twaalf toen hij van de Amsterdammers te horen kreeg dat hij moest vertrekken. “Dat kwam voor mij als een verrassing. Mijn ouders en ik gingen op gesprek met het idee dat het stoplicht op groen zou staan, zoals ze dat bij Ajax noemen. Maar het bleek dus oranje. Dan ben je een twijfelgeval. Ze vonden dat ik moeite had met het verdedigen met ruimtes in mijn rug en aan de bal vonden ze het indribbelen niet goed genoeg. Dat kwam hard aan”, zo vertelde Goes.

Goes scoort tegen Ajax

AZ durfde het desondanks wel aan met de jonge verdediger. Na 37 wedstrijden voor Jong AZ te hebben gespeeld is hij inmiddels een vaste waarde in de hoofdmacht. Hij kwam tot op heden 48 keer uit voor het eerste elftal van de Alkmaarders. Dinsdagavond maakte hij zijn tweede doelpunt, uitgerekend tegen zijn oude club Ajax. “Ja, absoluut. Ik ben altijd gebrand om ze te verslaan. Diep in mijn hart ben ik nog steeds een beetje beledigd dat er daar aan mij werd getwijfeld”, zo reageert Goes in gesprek met De Telegraaf op de vraag of wedstrijden tegen Ajax nog altijd ‘speciaal’ voor hem zijn.

Goes won dinsdagavond alweer voor de tweede keer dit seizoen van Ajax. In december werden de Amsterdammers in Alkmaar op een 2-1 nederlaag getrakteerd in de competitie, nu gingen ze met 2-0 ten onder in de achtste finales van de KNVB-beker. Het was Goes die een paar minuten voor het einde van de eerste helft de score opende met het hoofd. “Het deed me toch iets. Echt, zeker vlak na mijn vertrek, heb ik er vaak van gedroomd dat ik tégen Ajax scoorde.” Dat doelpunt tegen Ajax heeft hij nu dus op zijn naam staan. “Ik had al bijna twee jaar niet gescoord, daar werd ik door de jongens redelijk gek mee gemaakt. Deze kans was overigens niet te missen”, zo klonk het.

Harde duels met Brobbey

AZ hoefde op eigen veld zeker geen hoog niveau te halen om af te rekenen met de rivaal uit Amsterdam. Goes behoorde desalniettemin opnieuw tot de grote uitblinkers bij de Alkmaarders. Nadat hij in december Wout Weghorst al uit de wedstrijd had gehouden, kwam dinsdagavond ook Brian Brobbey er vrijwel niet aan te pas in de duels met Goes. De verdediger ging na afloop voor de camera van ESPN al in op de lijf-aan-lijfgevechten met Brobbey. Goes staat er om bekend alles uit de kast te halen om het zijn directe tegenstander zo moeilijk mogelijk te bijna. Dat deed hij ook in de duels met Brobbey, al moest het talent van AZ zelf ook het nodige incasseren. Zo had hij na afloop een grote kras in zijn nek. “Maar dat mag. Het maakt mij niet uit hoe hard het is. Ik speel om de nul te houden en dat is gelukt.”

Bovendien werd Brobbey na 67 minuten hangen en wurgen met Goes naar de kant gehaald door Francesco Farioli. Goes weet niet of hij in het hoofd van de spits van Ajax was gekropen. “Hij was er de vorige wedstrijd ook bij, dus hij weet inmiddels wel een beetje hoe ik verdedig. Hij denkt zeker na hoe hij tegen mij wil spelen, maar dat geldt omgekeerd ook voor mij”, aldus Goes. Brobbey gaf tijdens de voorgaande ontmoeting in Alkmaar nog de assist voor de 2-1 van Mika Godts, in de bekerwedstrijd had hij weinig in te brengen. Voor Goes wacht zondag opnieuw een mooie strijd. Dan is in Utrecht naar alle waarschijnlijkheid Sébastien Haller zijn directe opponent.

