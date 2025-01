Davy Klaassen: 'De financiële mensen bij Ajax willen het wel, maar daar heb ik weinig mee te maken'

zou op dit moment niet tekenen voor de tweede plaats met Ajax. De middenvelder droomt nog van de landstitel, nu de achterstand op koploper PSV is verkleind tot vier punten. Ajax won zaterdag met 2-1 van RKC Waalwijk, terwijl PSV met 2-2 gelijkspeelde tegen AZ.

Klaassen beaamt in een interview met De Telegraaf dat het kampioenschap ‘het hoogst haalbare’ is dit seizoen. “En elke ploeg begint de competitie om kampioen te worden. Alleen is het voor de één realistischer dan voor de ander.” Voor de tweede plek zou hij dan ook niet tekenen, ook al betekent dat een zekere rentree in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

“Nee, nee, daar doen we nog te veel voor mee. Het zou niet goed zijn als we nu al voor de tweede plek tekenden”, stelt Klaassen. “Misschien zouden de financiële mensen van Ajax dat wel willen. Maar daar hebben wij niet zo veel mee te maken.”

LEES OOK: Guido Albers begrijpt Ajax en is enthousiast over move op de transfermarkt

Volgens Klaassen heeft Ajax aangetoond een serieuze kanshebber te zijn voor de titel. "Want we hebben goede wedstrijden gespeeld. Alleen zullen we dat elke drie dagen moeten laten zien. En dat komt niet vanzelf.” Volgende week zondag gaan de Amsterdammers op bezoek bij sc Heerenveen, terwijl PSV afreist naar PEC Zwolle.

Denk jij dat Ajax dit seizoen kampioen kan worden? Laden... 20.4% Ja, zeker! 53% Nee, PSV is te sterk. 24.5% Misschien, het wordt spannend. 2.2% Anders, namelijk... 372 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Massaal fluitconcert in Johan Cruijff ArenA in 53ste minuut van Ajax - RKC

De fans van Ajax zijn absoluut geen liefhebbers van een speler van RKC Waalwijk.