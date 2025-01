Guido Albers begrijpt Ajax en is enthousiast over move op de transfermarkt

Guido Albers heeft een hoge pet op van . De aanvaller staat momenteel onder contract bij Real Valladolid, maar het is de bedoeling dat hij deze maand nog de overstap maakt naar Ajax. De Amsterdammers zijn bereid om zo’n zeven miljoen euro te betalen voor de komst van de linksbuiten, die in de Johan Cruijff ArenA de concurrentiestrijd moet aangaan met Mika Godts. Albers vindt het niet gek dat Ajax zoveel geld wil betalen voor Moro.

Een nieuwe linksbuiten staat deze maand bovenaan het wensenlijstje van Ajax. De club verkocht Steven Bergwijn afgelopen zomer op de laatste dag van de transferwindow aan Al-Ittihad en nam een paar dagen eerder tijdelijk afscheid van Carlos Forbs, waardoor trainer Francesco Farioli een stuk minder opties had op de linkerflank. Godts is de enige ‘echte’ linksbuiten in de selectie van Ajax. Toen de Belg in november een blessure opliep, ontstond er meteen een groot probleem bij Ajax. Niet zo gek dus dat technisch directeur Alex Kroes deze maand een vleugelspeler wil binnenhalen.

Ajax is in de zoektocht naar een concurrent voor Godts uitgekomen bij Moro. De aanvaller is naar verluidt al mondeling akkoord met Ajax over een overstap naar de Johan Cruijff ArenA, maar van overeenstemming tussen de clubs is vooralsnog geen sprake. Ajax zou bereid zijn om zeven miljoen euro vast te betalen aan Real Valladolid, maar de club uit LaLiga zet in op een hoger bedrag. Milan van Dongen vroeg zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN aan Albers, zaakwaarnemer van onder meer Steven Berghuis en Kenneth Taylor, of het hem niet ‘verbaast’ dat Ajax bereid is diep in de buidel te tasten voor een nieuwe aanvaller.

“Nee, ik ben er niet verbaasd over. Dit is wel een wens die de trainer vanaf dag één heeft uitgesproken, dat hij liever met snelheid op de buitenkant speelt dan wat hij nu heeft”, zo reageerde Albers op de vraag van de presentator. Tijdens de voorbereiding experimenteerde Farioli nog met Kian Fitz-Jim op de linksbuitenpositie, maar bij afwezigheid van Godts verschenen Chuba Akpom en Kenneth Taylor, van nature een middenvelder, op die plek. Godts werd zaterdagavond in de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen RKC vervangen door Akpom. “Gisteren eindigde hij (Farioli, red.) met drie spelers (naast Akpom Wout Weghorst en Berghuis, red.) die niet bekend staan om hun snelheid, dus daar mist Ajax gewoon iets. En ook omdat ze Europees ook door willen. Dan heb je gewoon snelheid nodig”, aldus Albers.

Waarom niet Faberski de kans geven?

Hans Kraay junior vroeg vervolgens aan de zaakwaarnemer of hij bekend is met Moro. “Ja, echt een goede speler”, zo klonk een veelbelovend antwoord. Een goede speler die op de flanken uit de voeten kan heeft Ajax ook in de eigen jeugdopleiding rondlopen. Jan Faberski maakt dit seizoen indruk bij Jong Ajax en deed vorige week nog even mee in de oefenwedstrijd tegen VfB Stuttgart. Mario Been vroeg zich af waarom Ajax veel geld zou betalen voor een ‘stand-in’ van Godts, terwijl er met Faberski een groot talent beschikbaar is. Kraay jr. wees Been er echter al op dat Faberski vooral op de rechterflank goed tot zijn recht komt. Volgens Albers komt er ook een andere reden bij kijken. “Alles is gebaseerd op succes nú. Ze hebben nu geen tijd”, zo klonk het.

