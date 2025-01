'Ajax zet streep door kerstontbijt, Farioli slaat met vuist op tafel'

Ajax ‘let op de kleintjes’, zo weet journalist Cristian Willaert van ESPN. Er gaan al langer geluiden rond over de financiële problemen in Amsterdam en volgens Willaert zijn die zo serieus, dat het traditionele kerstontbijt voor het personeel niet heeft plaatsgevonden. Ondertussen zou trainer Francesco Farioli binnenskamers echter ‘met de vuist op tafel slaan’ om de komst van een nieuwe linksbuiten te realiseren.

Ajax was afgelopen zomer al op zoek naar een linksbuiten en leek die te vinden in de persoon van Kamaldeen Sulemana. Op het laatste moment ketste zijn komst echter af. Nu is Raúl Moro van Real Valladolid het topdoelwit om de voorhoede te versterken. Een transfer lijkt nabij, maar de twee clubs zijn nog in gesprek over de precieze betaalwijze. Volgens Willaert wil Valladolid direct geld zien, terwijl Ajax de betalingen wil spreiden.

‘Ajax kan niet cash betalen’

Artikel gaat verder onder video

“Real Valladolid wil boter bij de vis: ze willen meteen geld vangen, terwijl Ajax liever gespreid wil betalen, waarschijnlijk met een bonus indien er Champions League-voetbal wordt behaald”, zegt de ESPN-commentator vanuit de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax zaterdagavond aantreedt tegen RKC Waalwijk. “Wat ik hoor in de markt, is dat Ajax met meerdere spelers bezig is geweest, maar dat het iedere keer stukloopt omdat Ajax niet cash kan betalen. Ajax, de club waarvan we denken dat ze zo rijk zijn, moet dus echt op de kleintjes passen.”

LEES OOK: Woedende Ajax-supporters kondigen demonstratie op 14 januari aan

In de winter werd om die reden geen trainingskamp belegd, een besluit waar Davy Klaassen al zijn teleurstelling over uitsprak. “Dat is écht vanwege geld niet doorgegaan, niet om andere redenen”, maakt Willaert duidelijk. “We hoorden zelfs geluiden dat het traditionele kerstontbijt voor de werknemers van Ajax dit jaar. Ze letten echt op de kleintjes bij Ajax en daarom zijn de onderhandelingen met Valladolid niet zo makkelijk. De verwachting is toch dat het goed gaat komen.”

Farioli slaat met vuist op tafel

“Een grote transfer, maar geen kerstontbijt kunnen betalen: dat lijkt met elkaar in tegenspraak. Zo’n trainingskamp kost ook maar drie ton”, weet de journalist. “Maar we moeten niet vergeten: Steven Bergwijn is verkocht en Sulemana zou komen, wat niet is doorgegaan. Dat heeft Farioli nog tegoed. Farioli is voor de camera altijd netjes en valt de organisatie niet af, maar je hoort wel dat hij binnenskamers flink met de vuist op tafel heeft geslagen: dat probleem op linksbuiten móét opgelost worden. Hij wil een speler met diepgang erbij.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes krijgt de volle laag: ‘Doodzonde dat je een talent kapot maakt’

Valentijn Driessen begrijpt niets van het feit dat Ajax zich deze winter wil gaan versterken met Raúl Moro.