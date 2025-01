Davy Klaassen baalt van besluit Ajax: 'Ik heb er geen invloed op'

heeft gereageerd op de rode kaart die hij zondag ontving in de oefenwedstrijd tussen VfB Stuttgart en Ajax (2-2). De middenvelder van Ajax liep in de tweede helft tegen de rode kaart aan, maar mocht blijven staan na overleg tussen beide teams. Zowel Stuttgart als Ajax wilde met elf tegen elf blijven spelen.

Klaassen kreeg rood voor een forse overtreding. Nadat de scheidsrechter vergat om te fluiten na een overtreding op Kian Fitz-Jim, was Klaassen veel te laat en ging hij bovenop de enkel van Atakan Karazor staan. De scheidsrechter kon niet anders dan de middenvelder de rode kaart geven. “Ik gleed een beetje uit, waardoor ik hem raakte. Het was duidelijk rood, maar niet met opzet”, benadrukt Klaassen in gesprek met ESPN.

“Vervolgens kwamen de trainers gelijk overleggen. Het is de bedoeling dat we beide een goede wedstrijd spelen en dat gaat beter met elf tegen elf. We speelden tegen een goede tegenstander en hebben het bij vlagen aardig gedaan”, aldus Klaassen, die beseft dat hij mazzelde doordat hij mocht blijven staan. “In een normale wedstrijd gebeurt dat natuurlijk niet.”

Klaassen baalt van besluit Ajax

De spelers van Ajax reisden op en neer naar Duitsland voor de wedstrijd. Een winters trainingskamp, zoals vorig jaar in Spanje, zit er mede om financiële redenen ditmaal niet in. Klaassen had liever wel de zon opgezocht. “Ja, eigenlijk wel. Iedereen, denk ik. Maar volgens mij was het dit jaar niet mogelijk. Ik weet niet precies wat de afweging is geweest. Op sommige dingen heb je geen invloed. Als het besloten is, is het besloten. Wij moeten gewoon goed trainen en dat hebben we gedaan. Volgende week moeten we er staan.”

Richting de tweede seizoenshelft valt er volgens Klaassen voldoende te verbeteren voor de huidige nummer twee van de Eredivisie. “We moeten beter gaan spelen. Er moet een hele hoop beter, alles moet beter. Maar als je dik bovenaan staat, moet ook alles beter. Je kunt altijd dingen verbeteren en dat gaan we de komende tijd doen. Er is niet veel tijd om te trainen, maar we hebben veel meetings en gaan wedstrijden analyseren. Dan gaan we weer vooruit.”

