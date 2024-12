Mike Verweij luidt de noodklok bij Ajax: 'Het is echt alarmfase 1'

Mike Verweij stelt dat het op gebied van financiën 'alarmfase 1' is bij Ajax. Zo kan de ploeg van trainer Francesco Farioli omwille van het geld niet op trainingskamp in de winterstop. Er zijn volgens de Ajax-watcher meer voorbeelden die duiden hoe zorgelijk de situatie in Amsterdam is.

"Francesco Farioli wil heel graag op trainingskamp. Het had niks te maken met de korte termijn, maar Ajax heeft geen geld voor een trainingskamp", aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Presentator Pim Sedee schrikt ervan, waarna Verweij zijn uitspraak nuanceert. "Althans, Ajax wil dat geld niet uitgeven."

Valentijn Driessen denkt echter dat er misschien wel meer achter de uitspraken van Ajax zit. "Ze willen het niet uitgeven. Dat is misschien ook wel de reden waarom het aan de volgers is gezegd. Iedereen gaat daar natuurlijk een bericht over maken. Dan komt er misschien wel weer wat los, een of andere suikeroom die dan zegt: joh, ik heb nog twee miljoen liggen, dan brengen we jullie naar Cadzand of zo."

Vervolgens komt Verweij met nog een voorbeeld van hoe slecht het momenteel met Ajax gaat op financieel gebied. "Het sneue bij Ajax is wel: er was onlangs een sponsorbijeenkomst hier in Amsterdam, toen zijn er dus echt mensen van de club langs sponsoren gegaan om een gravelveldje op De Toekomst te financieren. Het is echt alarmfase 1."

Roer om bij Ajax

Ajax noteerde een operationeel verlies van 9,8 miljoen euro over het boekjaar 2024/24 en ook in het huidige boekjaar stevent de club af op rode cijfers. De club zal dan ook nog fors moeten verkopen in het huidige boekjaar om in de zwarte cijfers te komen. Hiervoor zal Ajax in ieder geval het roer omgooien en gaan voor een koerswijziging. Zo gaat de missie om structureel bij de Europese top te horen in de ijskast.

