Basisspeler Ajax dreigt Sparta-uit te gaan missen: 'Komt denk ik te vroeg voor hem'

Ajax kan komende zondag in het uitduel tegen Sparta Rotterdam vermoedelijk geen beroep doen op , zo meldt trainer Francesco Farioli vrijdag. De middenvelder annex vleugelspeler heeft een achillespeesblessure overgehouden aan het Bekerduel met Telstar, dat donderdagavond met 2-0 werd gewonnen. Farioli heeft beter nieuws over .

Tegenover het ANP laat Farioli vrijdag op het trainingsveld van Ajax weten dat hij er niet op rekent dat Berghuis tegen Sparta van de partij zal zijn. "We moeten alles nog even goed bekijken, maar die wedstrijd komt denk ik wel te vroeg voor hem", wordt de Italiaanse oefenmeester geciteerd door het persbureau. Berghuis zat eerder dit seizoen al twee maanden in de lappenmand en lijkt zich dus al op te mogen maken voor zijn winterstop. Daarentegen keert centrale verdediger Sutalo in Rotterdam wél weer terug in de wedstrijdselectie. Een griep hield de Kroaat buiten de groep voor de voorbije wedstrijden tegen Almere City (3-0) en Telstar (2-0), maar daarvan is Sutalo inmiddels weer hersteld.

Farioli: 'Slechte resultaten Ajax lagen niet aan Steijn, problemen veel dieper'

Hoewel het duel op Het Kasteel een treffen tussen de nummer zestien (Sparta) en twee (Ajax) van de Eredivisie betekent, is Farioli beducht voor de laatste tegenstander die hij voor de winterstop treft met zijn elftal. "Sparta is een ploeg die het ons in fysiek opzicht heel lastig kan maken", denkt de trainer. Daarnaast blijkt Farioli zich terdege bewust van het feit dat hij het opneemt tegen een van zijn voorgangers in de Johan Cruijff ArenA, Maurice Steijn. "Hij heeft bij Ajax niet de leukste tijd uit zijn loopbaan gehad. Maar ik heb al vaker gezegd dat ik denk dat de slechte resultaten van vorig seizoen niet aan de trainers van Ajax lagen. De problemen lagen veel dieper."

Ajax gaat de laatste speelronde voor de winterstop in als nummer twee van de ranglijst. De Amsterdammers hebbenzes punten achterstand op koploper PSV, evenveel als nummer drie FC Utrecht (maar wel een beter doelsaldo) en eentje meer dan de nummer vier, Feyenoord. Ajax trapt zondagmiddag al om 12.15 uur af op Het Kasteel en kan dan kijken hoe PSV en Feyenoord het er in hun onderlinge confrontatie in Eindhoven (vanaf 14.30 uur) vanaf gaan brengen. Farioli heeft in ieder geval een duidelijke doelstelling voor de laatste officiële wedstrijd van 2024: "We gaan er alles aan doen om ook als tweede de winterstop in te gaan. Daarna beginnen we op 2 januari weer met de trainingen voor de tweede helft van het seizoen."

