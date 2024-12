Ajax gooit het roer om en kiest voor koerswijziging

Ajax gaat voorlopig pas op de plaats maken en zet de missie om structureel bij de Europese top te horen in de ijskast, schrijft Voetbal International. Deze missie is in de ogen van de Amsterdammers 'niet realistisch en niet duurzaam gebleken'. Ajax gaat voor een bescheidenere koers, waarbij de club ook zwarte cijfers moet schrijven bij deelname aan de Europa League.

In de Johan Cruijff ArenA werd maandagochtend de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. Het sportief en financieel desastreus verlopen boekjaar 2023/24 werd hierbij besproken. Ajax noteerde een operationeel verlies van 9,8 miljoen euro en ook in het huidige boekjaar stevent de club af op rode cijfers. "Het was geen al te best jaar, om een understatement te gebruiken", aldus interim-directeur Menno Geelen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Koning Willem-Alexander weigert onmogelijk verzoek van Ajax

"Bestuurlijk was het onrustig en sportief waren er vele teleurstellingen. Eén van mijn belangrijke doelen is om Ajax sportief weer terug te brengen naar waar we horen te staan. In Nederland is dat meedoen om de prijzen en plaatsing en succesvol zijn in de Champions League. Die ambitie blijft overeind. Maar, plaatsing voor de Champions League mogen we niet meer als een vanzelfsprekendheid zien", wordt Geelen geciteerd door VI.

De interim-directeur spreekt van een koerswijziging voor Ajax. "We willen naar een financiële huishouding waar we operationeel break-even draaien, als we in de league-fase van de Europa League spelen. We willen, en móéten, financieel gezond blijven en kunnen het risico van het onverhoopt niet plaatsen voor de Champions League niet meer nemen", beseft Geelen.

LEES OOK: Alex Kroes geeft duidelijk signaal af over naderende transferperiode bij Ajax

© Imago

Ajax moet kosten besparen

In de komende jaren zal Ajax kosten moeten blijven besparen, maar de sportieve ambitie blijft overeind. Ajax wil met minder middelen en minder mensen de komende jaren meer gaan bereiken. "Dat betekent dat niet alleen de broekriem aan moet worden gehaald, maar dat er op alle vlakken een tandje bij moet", verzekert de directeur.

LEES OOK: Drietal vertrekt bij Ajax, dat direct nieuwe gezichten bekendmaakt

"Het verbeteren van de topsportcultuur, waar op De Toekomst al hard aan wordt verwerkt, gaan we doorvertalen naar de hele organisatie. Daar zijn we al hard mee bezig", vervolgt Geelen, die met Ajax weer wil staan waar de club hoort te staan. "Dan is het goed om te beseffen waar we vandaan komen."

Geelen beseft dat Ajax het in het verleden, zonder de financiële mogelijkheden die andere topclubs wel hebben, ook in staat is geweest om het verschil te maken. "Door het anders te doen, slimmer te doen, op de Ajax-manier. Door de focus op eigen jeugd en altijd te beseffen waarvoor we het allemaal doen", besluit de interim-directeur.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lichtpunt voor Ajax: 'Wie ons uitlachte, moet spijt hebben, wat een aankoop!'

Een speler van Ajax kreeg grote complimenten tijdens de wedstrijd tegen Almere City.