Drietal vertrekt bij Ajax, dat direct nieuwe gezichten bekendmaakt

Hermine Voûte, Dirk Anbeek en Sirik Goeman zijn maandagochtend benoemd tot nieuwe leden van de Raad van Commissarissen van Ajax. Het drietal werd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) voorgedragen en kregen voldoende stemmen mee voor hun nieuwe functie.

Voûte, Anbeek, Goeman volgen Annette Mosman, Cees van Oevelen en Leo van Wijk op bij de RvC van de Amsterdamse voetbalclub. De komst van het drietal is niet verrassend. Eerder werd namelijk al bekend dat de voordracht van deze kandidaten steun had van de Ondernemingsraad en de bestuursraad van Ajax.

Wie zijn de nieuwe RvC-leden van Ajax?

Voûte (4 april 1964) is advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht, en sinds 1988 verbonden aan Loyens & Loeff. Binnen dit kantoor vervulde zij diverse rollen, waaronder die van voorzitter van de Diversiteitscommissie. Daarnaast is Voûte medeoprichter van Better Place to Work BV, een adviesbureau dat organisaties helpt bij het verbeteren van sociale veiligheid. Naast haar werk is ze actief als teammanager van heren 1 bij Hockeyclub Amsterdam.

Anbeek (25 april 1963) is voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Landal/Roompot en Sligro Foodgroup. Tot voor kort was hij ook commissaris bij GVB Amsterdam. Hij heeft een achtergrond als bedrijfseconoom en registercontroller. In het verleden bekleedde Anbeek directiefuncties bij Albert Heijn en was hij CFO en CEO bij Wereldhave NV en Landal Greenparks. Bij Ordina NV was hij commissaris en voorzitter van de auditcommissie.

Goeman (20 april 1974) is de jongste van het drietal en actief als openbaar accountant. Hij begon zijn carrière in 1997 bij verschillende kantoren en is sinds 2018 directeur en eigenaar van DKL Accountants en Adviseurs BV. Naast zijn werk is Goeman docent en lid van de kerngroep bestuurlijke informatievoorziening en interne controle aan de Business Universiteit Nyenrode. Verder heeft hij bestuursrollen bij Ajax, hij zit namelijk in de bestuursraad en is bestuurslid van de Ajax Foundation.

