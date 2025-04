'Niet Farioli, maar oud-wereldtopper (37) moet Ranieri opvolgen bij AS Roma'

AS Roma is in de zoektocht naar een opvolger voor trainer Claudio Ranieri uitgekomen bij Cesc Fàbregas, zo meldt Sky Sports Italia. De 37-jarige oud-middenvelder van onder meer Arsenal en FC Barcelona staat dit seizoen bij Como voor het eerst op eigen benen als hoofdtrainer en zou inmiddels een in gesprek zijn met de Giallorossi.

Ranieri (73) is al de derde trainer die dit seizoen bij AS Roma voor de groep staat. De club begon het seizoen met clubicoon Daniele De Rossi als hoofdtrainer, maar die werd in september al na vier competitiewedstrijden opzij geschoven. Vervolgens werd Ivan Juric aangesteld, maar de Kroaat sneuvelde alweer na zes weken. Daarop werd oudgediende Ranieri bereid gevonden terug te keren uit zijn pensioen, waarbij al duidelijk was dat de Italiaan komende zomer een andere rol binnen de organisatie moet gaan vervullen.

'Farioli met Vieira, Pioli én Fàbregas op shortlist AS Roma'

In de zoektocht naar een opvolger viel onder meer de naam van Ajax-trainer Francesco Farioli en die van de momenteel werkloze Erik ten Hag, terwijl zelfs Carlo Ancelotti (Real Madrid) kandidaat zou zijn. Volgens Sky komt Farioli nog steeds voor op de shortlist van Roma, naast Patrick Vieira (Genoa) en Stefano Pioli (onder meer ex-AC Milan). Laatstgenoemde zou op dit moment zelfs de grote favoriet zijn, maar Fàbregas staat er ook uitstekend op bij de Amerikaanse Roma-eigenaren. "Hij heeft Roma er met het werk dat hij de afgelopen maanden heeft verricht van overtuigd dat hij klaar is om een stap te zetten. De eerste contacten zijn de afgelopen dagen al gelegd", weet de zender, die benadrukt dat Roma nog geen definitieve beslissing heeft genomen en dat ook niet duidelijk is of Fàbregas zélf openstaat voor een stap naar de hoofdstad.

LEES OOK: Vertrek Farioli naar één club uitgesloten: 'Daar gaat hij echt niet heen'

Como promoveerde afgelopen seizoen als nummer twee van de Serie B naar het hoogste niveau. Fàbregas, die zijn rijke spelersloopbaan in 2023 afsloot bij de Noord-Italiaanse club, maakte de promotie als assistent van Osian Roberts van dichtbij mee. Sinds afgelopen zomer is hij zelf hoofdverantwoordelijke. Como is met nog vier speelronden te gaan al zeker van lijfsbehoud. De promovendus won de laatste vier wedstrijden op rij en staat op dit moment verdienstelijk met 42 punten op de elfde plaats in de Serie A.

