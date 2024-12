Alex Kroes geeft duidelijk signaal af over naderende transferperiode bij Ajax

De Ajax-fans die denken dat de Amsterdammers zich in de aankomende winterse transferperiode volop gaan versterken, komen er waarschijnlijk bedrogen uit. Alex Kroes meldt bij de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders (AVA) dat de financiële middelen nog altijd beperkt zijn voor de nummer twee van de Eredivisie.

De technisch directeur tempert daarmee de verwachtingen bij veel Ajax-supporters, die ongetwijfeld hoopten op een winterstop vol nieuwe aanwinsten. Vooral op de linksbuitenpositie kan Ajax wel een versterking gebruiken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Stekelenburg baalt van Ajax-speler: 'Hij heeft écht veel kwaliteit, maar speelt niet...'

“Als we vooruit kijken naar de komende winterse window en de komende transferwindows, is het belangrijk om te beseffen dat de financiële uitgangspunten niet enorm veranderd zijn ten opzichte van de afgelopen zomer”, zegt Kroes, geciteerd door Ajax Showtime. “Er is een financiële beperkte ruimte, behoudens het feit dat er best een aantal buitenkansjes zich zouden kunnen voordoen.”

LEES OOK: Fel bekritiseerde scheidsrechter aangesteld bij wedstrijd van Ajax

© Imago

“Vanuit deze positie wil ik dan ook de verwachtingen. We zullen het met minder geld beter moeten doen, oftewel slimmer zijn”, sluit hij af op de AVA. Tijdens de aandeelhoudersvergadering nam Ajax afscheid van drie leden van de Raad van Commissarissen. De vervangers zijn direct bekendgemaakt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Analyse Farioli zorgt voor verbijstering: 'Ik ben met stomheid geslagen. Zijn wij gek?'

Wesley Sneijder en Youri Mulder kunnen de analyse van Ajax-trainer Francesco Farioli na de nederlaag tegen Lazio niet geloven.