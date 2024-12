Fel bekritiseerde scheidsrechter aangesteld bij wedstrijd van Ajax

Sander van der Eijk heeft aankomende donderdag de leiding over het duel tussen Ajax en Telstar in de KNVB Beker. De arbiter, die afgelopen speelronde voor de nodige commotie zorgde tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles (3-3), lijkt daarmee dus niet ‘gestraft’ te worden.

Van der Eijk was afgelopen weekend het mikpunt van kritiek. De scheidsrechter bestrafte Enric Llansana van Go Ahead al in de openingsfase met een directe rode kaart, terwijl een gele kaart beter op zijn plaats leek. Paxton Aaronson ging naar het gras na een duel met Llansana. Van der Eijk beoordeelde de actie met een rode kaart. De clubleiding van Go Ahead Eagles reageerde zondag al met grote woede.

Ook bij Studio Voetbal kwam het moment ter sprake. Ibrahim Afellay velt een duidelijk oordeel: “Dit is hooguit een gele kaart, maar absoluut geen rode kaart. Dit is dezelfde scheidsrechter die vorige week een penalty had moeten geven aan FC Twente bij PSV. Dat doet hij niet. In plaats van dat iemand dan gestraft wordt, krijgt hij ‘gewoon weer’ een wedstrijd tussen Utrecht en Go Ahead Eagles. Het is toch topsport? Het gaat punten en clubs die spelen voor Europees voetbal? Je gaat mensen toch niet belonen op het moment als ze falen?!”, hekelt de analist zich.

Van der Eijk fluit Ajax – Telstar

De KNVB heeft Van der Eijk echter aangesteld als scheidsrechter van het duel tussen Ajax en Telstar, aanstaande donderdag. Hoewel deze aanstellingen al vóór de veelbesproken Eredivisie-speelronde vaststonden, lijkt de Nederlandse voetbalbond Van der Eijk niet te ‘straffen’ met zijn controversiële beslissing tijdens Utrecht – Go Ahead, zoals Afellay oppert.

