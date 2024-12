Dusan Tadic staat niet onwelwillend tegenover Ajax-terugkeer: 'Geld speelt geen rol'

heeft de knoop over zijn toekomst nog niet doorgehakt, maar sluit een terugkeer naar Ajax niet uit. De Servische aanvaller heeft bij Fenerbahçe nog een contract tot de zomer van 2025 en werd recentelijk al gelinkt aan zijn voormalig werkgever. De oud-aanvoerder van de Amsterdammers wil pas na de jaarwisseling beslissen over zijn toekomst.

Recentelijk werd door Turkse media gemeld dat Tadic zijn contract bij de Turkse topclub zou verlengen, maar dat werd ontkracht door Sander Zeldenrijk. De journalist van Ajax Life nam contact op met de 36-jarige linkspoot naar aanleiding van de geruchten. "Ik heb hem een appje gestuurd en vroeg: ‘Wat lezen we nu allemaal?’ Hij zei: ‘Het is onzin’. Fenerbahçe wil hem daar heel graag houden en wil dat hij gaat verlengen, maar Dusan gaat heel rustig nadenken over wat hij wil."

Tadic zelf is nu ook met een reactie gekomen. "Ik beslis pas in 2025, denk ik. Ik wil niets overhaast doen", vertelt de oud-Ajacied, die 241 wedstrijden speelde voor Ajax, tegenover Ajax Life. "Voor mij is het cruciaal dat ik volgend seizoen bij een club speel waarmee ik prijzen kan winnen. Geld speelt geen rol. Nee, ik ben nog niet gebeld door Alex Kroes. Ik krijg wel vaak berichtjes van mensen die vinden dat ik terug moet komen, omdat ze me missen. Als Alex Kroes belt, zal ik zeker naar het verhaal luisteren."

Na zijn vertrek had de Serviër het moeilijk om naar Ajax te kijken. Nu de weg omhoog is ingezet lukt Tadic dat beter. "Vorig seizoen had ik daar echt moeite mee. Ik heb de wedstrijden tegen PSV en Feyenoord gezien. Ajax heeft het wat ervaren spelers betreft sowieso goed voor elkaar. Remko Pasveer is er nog, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Wout Weghorst. Dat is belangrijk."

"Het is moeilijker om zulke spelers te vinden. Talenten vind je altijd wel", weet de linkspoot. "Het gaat om de mix in je selectie. De balans moet goed zijn. Henderson is belangrijk voor dit elftal. Hij doet veel dingen die mensen niet zien. Er loopt genoeg talent, zoals Mika Godts, Youri Baas en Jorrel Hato. Zij worden steeds beter. Devyne Rensch speelt ook een stuk stabieler."

Tadic nam nog geen afscheid

Tadic speelde tussen 2018 en 2023 voor Ajax en vertrok in de zomer van 2023 naar Fenerbahçe. Nog altijd heeft de 36-jarige Serviër geen officieel afscheid genomen van Ajax. iets wat in zijn ogen ook niet hoeft. "Ik vind het wel goed zo. Ik heb daar eerder eens met iemand van de club over gesproken. Ik vond het niet het juiste moment. Toen we het erover hadden, hing er een negatieve sfeer om de club en voelde ik nog te veel pijn van mijn vertrek. Ajax is mijn grote liefde. Ik zal nooit afscheid van Ajax nemen. Ajax is altijd bij me. Of ik er nu ben of niet."

