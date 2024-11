Turkse voetbalfans woedend op Ajax: ‘Verwijder deze post, nu!’

blaast woensdag 36 kaarsjes uit en Ajax feliciteert de voormalig aanvoerder op de socials met zijn verjaardag. De Amsterdammers zien, kort na het plaatsten van de post op X, talloze boze reacties van Turkse voetbalfans binnenkomen.

Tadic speelde tussen 2018 en 2023 bij Ajax en groeide uit tot boegbeeld van de club. De Serviër werd drie keer kampioen met de Amsterdammers, won tweemaal de KNVB Beker en legde één keer beslag op de Johan Cruijff Schaal. Voorafgaand aan het seizoen 2023/24 kwam er een verrassend einde aan de samenwerking tussen Tadic en Ajax, toen de aanvaller naar het Turkse Fenerbahçe vertrok.

De Amsterdammers zijn de routinier echter nog allesbehalve vergeten, en delen een felicitatie uit op X. Opvallend is dat honderden Turkse voetbalsupporters zich melden in de commentsectie. “Hij is van ons! Verwijder deze post!”, luidt een populaire reactie. “Blijf weg!”, leest een andere comment onder het officiële account van Ajax.

Zie hieronder een bundeling van woedende Turken onder het bericht van Ajax:

He is ours. Delete this post! pic.twitter.com/xppgUSoMFP — Fabrizio Halifekan (@cennet_transfer) November 20, 2024

Delete this post right now.😡 — SarıSakal (@SariSakal1907) November 20, 2024

Stay away — FrancisHarper #Alikocistifa (@FenerliHarper) November 20, 2024

delete lan — Kağan (@kgnmert) November 20, 2024

Pardon — Fener (@busranurdlg) November 20, 2024

he is our Legend Leader — furkannst (@furkannstt) November 20, 2024

Thx but he‘s our‘s 💙💛💙💛💙💛💙 — Erkan (@e_rkan27) November 20, 2024

Laat mijn vader alsjeblieft met rust, hij is onze voetballer en over een paar jaar zal hij onze coach zijn, we houden heel veel van hem. — GRİ (@Fenbahc1907) November 20, 2024

He is our player. Delete this post. — ceko (@yyusapo) November 20, 2024