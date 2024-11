Dusan Tadic straalt als Joep Schreuder hem vraagt naar terugkeer bij Ajax

keerde donderdag terug in Nederland voor het Europa League-duel van zijn Fenerbahçe tegen AZ. De voormalig Ajacied kreeg na de 3-1 nederlaag in Alkmaar niet alleen vragen over de wedstrijd, maar ook over een eventuele terugkeer als voetballer naar Amsterdam.

Verslaggever Joep Schreuder begon in eerste instantie de wedstrijd van de Serviër in het AFAS Stadion te analyseren, maar hij kon het niet laten om de aanvaller van Fenerbahçe een vraag te stellen over zijn oude werkgever Ajax: "Ajax wint weer met 5-0, het gaat goed met Ajax. Is er een mogelijkheid dat jij op den duur ooit nog eens terugkomt naar Nederland? Bestaat die kans? Zou je het willen?", vraagt Schreuder aan de 35-jarige voetballer.

Tadic glimlacht breed wanneer de journalist van de NOS hem deze vraag stelt, maar duidelijkheid kan de voetballer niet geven: "Ik weet het niet. Het is een moeilijke vraag, ik weet het niet. We moeten het gaan bekijken. Ajax is mijn liefde en ik ben heel blij dat Ajax het goed doet, dat is het belangrijkste. Of ze mij moeten bellen? Ik weet het niet. We moeten kijken wat het gaat worden."

Duidelijk is dat Tadic niet al te veel wil speculeren over een eventuele terugkeer naar Ajax. Interessant wordt de beslissing van komende zomer, want dan loopt het contract van de Servische aanvaller af in Istanbul. De komende maanden moet er meer duidelijkheid komen over waar de toekomst van de routinier ligt.

