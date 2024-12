Terugkeer bij Ajax lonkt voor voormalig publiekslieveling: ‘Als Alex Kroes belt, neemt hij op’

staat open voor een terugkeer naar Ajax, zo stelt Sander Zeldenrijk in de Ajax Life Podcast. De Serviër beschikt over een aflopend contract bij Fenerbahçe, maar zou dit helemaal niet willen verlengen. Toenadering van Ajax zou de aanvaller wel oren naar hebben.

Eerder deze week meldde het Turkse Aksam dat Tadic had besloten zijn aflopende contract bij Fenerbahçe te verlengen. Volgens het medium had de Serviër een aanbieding van Ajax ontvangen, maar wilde de aanvaller niet terugkeren naar de club die hij in 2023 verliet. Daar is echter niets van waar, zo stelt Zeldenrijk.

“We hebben een interview met hem in het komende magazine”, legt de journalist uit, die na het zien van de geruchten contact opnam met Tadic. “Ik heb hem een appje gestuurd en vroeg: ‘Wat lezen we nu allemaal?’ Hij zei: ‘Het is onzin’. Fenerbahçe wil hem daar heel graag houden en wil dat hij gaat verlengen, maar Dusan gaat heel rustig nadenken over wat hij wil”, is Zeldenrijk duidelijk.

Geen formeel contact met Ajax

Ook heeft Ajax nog geen contact opgenomen met Tadic, zo maakte de voormalig aanvoerder van de Amsterdammers duidelijk. “Hij was er heel duidelijk over of er contact met Ajax was geweest, namelijk niet met de formele mensen”, gaat Zeldenrijk verder. “Hij heeft nog wel veel contact met Ajax, maar niet op een formele manier. Als Alex Kroes belt, dan neemt hij op.”

