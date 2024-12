Lovende woorden voor 'de goede driehoek' van Ajax: 'Je ziet direct dat het beter gaat'

Het doet Hedwiges Maduro goed dat Ajax de weg omhoog heeft ingezet. De voormalig voetballer van de Amsterdammers was vorig seizoen als assistent nog werkzaam in de Johan Cruijff ArenA, maar van een goede structuur tijdens zijn dienstverband was geen sprake. Volgens de huidige hoofdtrainer van Almere City, dat zondagmiddag te gast is in de hoofdstad, heeft zijn vorige werkgever het inmiddels een stuk beter voor elkaar. Maduro roemt ‘de goede driehoek’ bestaande uit Menno Geelen, Alex Kroes en Francesco Farioli.

De voormalig Oranje-international maakte na het seizoen 2022/23 de overstap van Almere City naar Ajax. In Flevoland was hij als assistent van hoofdtrainer Alex Pastoor gepromoveerd naar de Eredivisie. Maurice Steijn wilde hem dolgraag als rechterhand meenemen naar Ajax en hoewel Almere City hem liever in Flevoland hield, ging Maduro voor zijn kans bij Ajax. Steijn vertrok echter al na een paar maanden als hoofdtrainer. Maduro bleef aan als assistent van John van ’t Schip, maar keerde een jaar na zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA dus alweer terug bij Almere City.

Artikel gaat verder onder video

“Met een goed gevoel, in de zin dat ik de keuze had om te blijven of hier naartoe te gaan”, zo reageert Maduro in gesprek met Omroep Flevoland op de vraag met welk gevoel hij na vorig seizoen is vertrokken bij Ajax. “Ik heb voor Almere gekozen, dat weet iedereen. Ik ben heel blij om te zien dat er weer een goede structuur staat, met Menno Geelen (interim-algemeen directeur, red.), Alex Kroes (technisch directeur, red.) en Farioli. De ‘goede driehoek’ noem ik het maar”, aldus de oud-speler van Ajax. Toen Maduro als assistent aan de slag ging bij Ajax, was Sven Mislintat nog maar net in dienst als technisch directeur. Algemeen directeur Edwin van der Sar had zijn vertrek al aangekondigd, Jan van Halst werd begin september op interim-basis aangesteld als algemeen directeur van de club.

LEES OOK: Zomeraanwinst Almere City is niet blij met Maduro en wil voortijdig vertrek niet uitsluiten

© Imago

Mislintat werd echter al eind september op straat gezet en Van Halst vertrok toen Kroes benoemd kon worden. Kroes begon als algemeen directeur, maar na de ontstane hectiek over zijn gekochte Ajax-aandelen vóór de publicatie van zijn voorgenomen benoeming besloot de club om zijn functie te wijzigen naar technisch directeur. De rust is inmiddels zo goed als teruggekeerd in Amsterdam en volgens Maduro zie je met de hierboven genoemde driehoek direct ‘dat het beter gaat’. Maduro vertelt in gesprek met Het Parool dat hij niet weet of hij bij Ajax was gebleven als hij wist dat Farioli de nieuwe hoofdtrainer zou worden. Hij voerde wel gesprekken over het hoofdtrainerschap bij Jong Ajax. “Echt concreet werd het niet, maar we waren wel in gesprek met elkaar over hoe de toekomst eruit kon zien. Maar nogmaals: Ajax is goed bezig en daar ben ik blij mee.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli kan beelden niet aanzien: 'Laat me maar weer lijden..."

"Misschien deed de camera het niet", zegt de trainer van Ajax over een cruciaal moment tegen Lazio.