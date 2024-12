Zomeraanwinst Almere City is niet blij met Maduro en wil voortijdig vertrek niet uitsluiten

kan een voortijdig vertrek bij Almere City niet uitsluiten. De middenvelder arriveerde afgelopen zomer met hoge verwachtingen in Flevoland, maar is gedurende de eerste seizoenshelft zijn basisplaats kwijtgeraakt. Haye kan zich totaal niet vinden in de keuzes van trainer Hedwiges Maduro en is van mening dat hij hoort te spelen.

Haye baarde in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht al opzien door in een interview met Omroep Flevoland een duidelijke en harde stelling in te nemen wat betreft zijn reserverol bij Almere City. De middenvelder, die van de zomer transfervrij door Almere City binnen werd gehaald, kan zich totaal niet vinden in het besluit van Maduro om hem uit het elftal te halen en herhaalde dat zondag na afloop van het thuisduel met FC Utrecht voor de camera van ESPN. “Ik vind niet dat ik hier op de bank zitten, dus dan doet het wel pijn”, zo zei hij over de eerste 73 minuten. Haye kwam een kleine twintig minuten voor tijd binnen de lijnen.

Haye wilde de woorden zelf niet in de mond nemen, maar zijn antwoord op de vraag waarom hij van mening is dat hij niet op de bank kan zitten, spreekt boekdelen. “Ik denk dat je dat zelf ook wel begrijpt. Ik heb bij NAC alles gespeeld, ik heb bij Heerenveen alles gespeeld. Ik denk dat ik bij beide clubs periodes heb gehad dat ik echt in de top meedeed qua balveroveringen en dat soort dingen”, zo doelde Haye op de reden van Maduro om hem op de bank te zitten. Volgens Maduro past Haye op dit moment niet in de basiself van Almere City, omdat zijn ploeg in de meeste wedstrijden vaker niet dan wel de bal in bezit heeft.

De middenvelder kan echter weinig met die uitleg. “Volgens mij heb ik juist in dat opzicht een hele grote transformatie gemaakt als speler de laatste jaren. Ik vind het dus te makkelijk om het daarop in te steken”, zo klonk het. Haye is bovendien van mening dat hij ‘sterk’ is begonnen bij Almere City. “Daarna is er eigenlijk een periode geweest dat ik het gevoel had dat het team uit elkaar begon te vallen en daardoor wat vaker het gevoel had dat ik wat vaker begon te zwemmen. Dat heb ik ook proberen aan te geven. Ik blijf erbij dat ik het heel raar vind dat ik op de bank zit.”

Vertrek in de winterstop?

Haye speelde vorig seizoen nog bij sc Heerenveen. Begin dit kalenderjaar ging een transfer naar Italië niet door, waarna hij in de zomer alsnog vertrok uit Friesland. Haye was transfervrij en had meerdere opties. Ook om die reden vindt hij het vreemd dat hij op de bank zit. “Waar ik vooral een beetje moeite mee heb is dat ik bepaalde opties heb, dan voer je gesprekken en rolt er een bepaald plan uit hoe je het uiteindelijk voor je ziet vanuit twee kanten. Daar zat dit scenario niet bij.” Volgt er dan een voortijdig vertrek? “De komende periode zal het uitwijzen”, zo besloot Haye.

