Thom Haye haalt keihard uit naar eigen club Almere City en Hedwiges Maduro

is op dit moment niet te spreken over zijn huidige situatie bij Almere City, zo laat hij duidelijk blijken tegenover Omroep Flevoland. De middenvelder moet het doen met een reserverol, iets waar hij zelf niks van begrijpt.

De international van Indonesië kwam afgelopen zomer met grote verwachtingen naar Almere, maar kan tot dusverre niet terugkijken op een gelukkig huwelijk. De middenvelder belandde vorige week op de bank, toen zijn team het opnam tegen oude club NAC Breda. Aankomend weekend is Haye opnieuw bankzitter, als Almere FC Utrecht ontvangt.

Haye vertelt voor de camera van Omroep Flevoland dat hij opnieuw als reservespeler start. “Ik heb wel gezegd dat ik het er niet mee eens ben. En dat elke uitleg die ik krijg, dat ik die ook niet begrijp”, is de middenvelder openhartig. Haye laat zich niet uit over de uitleg. “Ik heb niet zoveel zin om daar heel diep op in te gaan. Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wat de uitleg is. Ik ben het er sowieso niet mee eens”, gaat hij verder.

De 29-jarige Amsterdammer tekende in de zomer een contract van één seizoen bij de hekkensluiter van de Eredivisie. “Ik heb natuurlijk ook gesprekken gehad met de club. En dan om bepaalde redenen maak je zo'n keuze. Ja en als dan dit gebeurt: hier ben ik natuurlijk niet voor naar Almere gekomen. En als ik de keuze zou begrijpen zou dit het iets makkelijker maken, maar ik ben het er ook echt niet mee eens! Het is een beetje een onbegrijpelijke situatie”, sluit Haye spijkerhard af.

