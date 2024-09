Thom Haye keert terug in de Eredivisie, maar niet bij NAC Breda

staat op het punt terug te keren in de Eredivisie. De middenvelder vertrok aan het einde van het afgelopen seizoen transfervrij bij sc Heerenveen en sprak vervolgens ‘veelvuldig’ met NAC Breda, maar het heeft er nu veel van weg dat Almere City zijn nieuwe werkgever gaat worden. Dat meldt Voetbal International althans. Haye zette in eerste instantie in op een buitenlands avontuur, maar dat is er (vooralsnog) niet van gekomen.

Haye maakte begin 2022 de overstap van NAC Breda naar sc Heerenveen, dat een kleine miljoen euro over had voor zijn komst. Het huwelijk tussen sc Heerenveen en Haye werd een succes. De middenvelder droeg 86 keer het shirt van de Friezen, goed voor zeven doelpunten en dertien assists. Het had weinig gescheeld of Haye was begin dit kalenderjaar al vertrokken uit het Abe Lenstra Stadion. Hij werd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het Italiaanse Como, maar zover kwam het uiteindelijk niet.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen en Verweij zien bij sc Heerenveen twee spelers die bij Ajax niet zouden misstaan

De spelmaker maakte het seizoen af in Friesland en vertrok transfervrij in de hoop alsnog een buitenlands avontuur aan te kunnen gaan. Het ‘ideale plaatje’ kwam echter niet voorbij, zo schrijft VI. “De afgelopen maand sprak Haye veelvuldig met ex-werkgever NAC Breda, dat de eigen limieten flink opzocht. De promovendus dacht de spelmaker zelfs al aan boord te hebben, totdat Almere City om de hoek kwam kijken”, zo klinkt het. De club uit Flevoland beschikt over ‘fors’ meer slagkracht en is erin geslaagd om Haye te overtuigen van een samenwerking. Alleen een medische keuring zou Almere City en Haye nog van elkaar ‘scheiden’.

LEES OOK: Fresia Cousiño Arias kan haar oren niet geloven: 'Dat heb ik nog nooit een voetballer horen zeggen'

Almere City strikte eerder al Tahiri

Daarmee staat Almere City op het punt voor een tweede keer toe te slaan ná het sluiten van de transfermarkt. De huidige nummer zeventien van de Eredivisie versterkte zich onlangs nog met de transfervrije Anas Tahiri. De middenvelder was evenals Haye in het afgelopen seizoen nog actief voor sc Heerenveen. Tahiri vertrok eveneens transfervrij uit Friesland. Hij zette bij Almere City zijn krabbel onder een contract voor twee seizoenen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noodklok geluid: 'Niveau Eredivisie gaat alleen maar achteruit'

Jeroen Grueter ziet het niveau van de Eredivisie alleen maar achteruitgaan.